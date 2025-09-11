Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Une charte de gouvernance pour la Coalition humanitaire du Lac


Alwihda Info | Par Soukassia Prosper Amigué - 12 Septembre 2025


Un atelier s'est tenu du 9 au 10 septembre 2025 à Baga-Sola pour élaborer une charte de gouvernance pour la section provinciale de la Coalition nationale pour le plaidoyer humanitaire au Tchad (CNPHT/Lac). L'événement, organisé par OXFAM avec le soutien financier de l'Agence suédoise de coopération internationale au développement (ASDI PBA), a été présidé par le secrétaire général du département de Kaya, Haki Djidi Choukou.


Tchad : Une charte de gouvernance pour la Coalition humanitaire du Lac


  La province du Lac est confrontée à de multiples crises, allant de l'insécurité aux inondations massives, comme celles de 2024 qui ont touché plus de 1,6 million de personnes. Face à ces défis, la CNPHT, créée en janvier 2025, a pour mission de coordonner les actions de plaidoyer humanitaire.

 
Les participants à l'atelier ont travaillé sur trois objectifs principaux :
  • Élaborer la charte de gouvernance.
  • Définir une feuille de route opérationnelle de plaidoyer.
  • Promouvoir une compréhension commune des principes de gouvernance.
Le secrétaire général Haki Djidi Choukou a salué l'initiative, soulignant qu'elle permettra à la section provinciale de mieux répondre aux besoins urgents des communautés. Le facilitateur de l'atelier, Madjitoloum Bertin d'Oxfam, a guidé les discussions. Les documents ont été finalisés et validés par les participants, marquant une étape importante dans la structuration de la CNPHT/Lac qui pourra désormais s'exprimer d'une seule voix pour défendre les populations affectées par les crises humanitaires.


