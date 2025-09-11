Tchad : Une charte de gouvernance pour la Coalition humanitaire du Lac

Élaborer la charte de gouvernance.

Définir une feuille de route opérationnelle de plaidoyer.

Promouvoir une compréhension commune des principes de gouvernance.

La province du Lac est confrontée à de multiples crises, allant de l'insécurité aux inondations massives, comme celles de 2024 qui ont touché plus de 1,6 million de personnes. Face à ces défis, la CNPHT, créée en janvier 2025, a pour mission de coordonner les actions de plaidoyer humanitaire.Les participants à l'atelier ont travaillé sur trois objectifs principaux :Le secrétaire général Haki Djidi Choukou a salué l'initiative, soulignant qu'elle permettra à la section provinciale de mieux répondre aux besoins urgents des communautés. Le facilitateur de l'atelier, Madjitoloum Bertin d'Oxfam, a guidé les discussions. Les documents ont été finalisés et validés par les participants, marquant une étape importante dans la structuration de la CNPHT/Lac qui pourra désormais s'exprimer d'une seule voix pour défendre les populations affectées par les crises humanitaires.