Tchad : Une charte de gouvernance pour la Coalition humanitaire du Lac

La province du Lac est confrontée à de multiples crises, allant de l'insécurité aux inondations massives, comme celles de 2024 qui ont touché plus de 1,6 million de personnes. Face à ces défis, la CNPHT, créée en janvier 2025, a pour mission de coordonner les actions de plaidoyer humanitaire.
Les participants à l'atelier ont travaillé sur trois objectifs principaux :
- Élaborer la charte de gouvernance.
- Définir une feuille de route opérationnelle de plaidoyer.
- Promouvoir une compréhension commune des principes de gouvernance.