TCHAD

Tchad : La Station provinciale ONAMA d'Am-Timan a un nouveau Chef


Alwihda Info | Par Mahamat Abdelbanat Kourma - 3 Novembre 2025


La Station provinciale de l’Office National des Médias Audiovisuels (ONAMA) à Am-Timan a officiellement installé son nouveau Chef, Al-Hissein Annour Youssouf.


  La cérémonie s’est déroulée ce lundi 3 novembre 2025 dans l’enceinte du Gouvernorat de la province du Salamat, sous la présidence de Maab Mara, Secrétaire Général de ladite province. Les autorités administratives et les agents de la station ont assisté à l'événement.
 
Cette nomination fait suite à l'Arrêté N°039 du 8 octobre 2025, portant nomination des Chefs de Stations provinciales de l’ONAMA.
 
Al-Hissein Annour Youssouf succède à Abdallah Hamid Djouma, appelé à exercer d’autres responsabilités.
  • Le Chef sortant, Abdallah Hamid Djouma, a exprimé sa profonde gratitude envers les autorités locales et le personnel de l’ONAMA pour leur soutien et leur collaboration tout au long de son mandat.
 
 
Dans son allocution, le Secrétaire Général Maab Mara a salué le parcours du nouveau responsable et l'a invité à entretenir une relation fondée sur la confiance et le respect avec ses collaborateurs.

 
En prenant officiellement ses fonctions, Al-Hissein Annour Youssouf a réitéré son engagement à servir la communauté avec dynamisme, rigueur et dévouement. Il a insisté sur le fait que la réussite des missions de l’ONAMA à Am-Timan repose sur :
  • L’implication de son équipe.
  • Une coopération active et un appui constant de toutes les parties prenantes.


