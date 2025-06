TCHAD

Tchad : Une tempête dévaste le canton Nawala, les autorités locales au chevet des sinistrés

Alwihda Info | Par Alwihda - 29 Juin 2025

Une violente tempête, accompagnée de fortes pluies et de rafales de vent, a frappé plusieurs villages du canton Nawala, causant d'importants dégâts matériels et une perte humaine tragique. Face à cette situation dramatique, le chef de canton Nawala nomade, Ali Atiyé, et le sous-préfet de Massaguet, Tahier Hakoumaye, se sont rendus sur les lieux hier soir pour exprimer leur solidarité aux populations sinistrées.