Tchad : Validation des études de faisabilité pour l'extension des réseaux électriques dans 15 villes

Les participants ont abordé des sujets cruciaux tels que l'hybridation des centrales électriques, les types de poteaux et de câbles à utiliser pour le transport et la distribution de l'électricité, ainsi que les estimations économiques et la capacité de paiement des futurs usagers. À l'issue de ces discussions, des recommandations ont été formulées afin d'optimiser la mise en œuvre du projet.



Clôture et remerciements



La cérémonie de clôture a été présidée par M. Mahamat Zakaria, Directeur des Études et de la Planification Énergétique, représentant le Secrétaire général du Ministère de l'Eau et de l'Énergie. M. Zakaria a salué le travail accompli par le Point Focal du Projet, M. Hinsoubo Gonzemai Bani, et a remercié les partenaires financiers, notamment la Banque Africaine de Développement (BAD), pour leur soutien. Il a également insisté sur l'importance de prendre en compte les recommandations issues de l'atelier.





Une étape cruciale pour l'électrification du Tchad





La validation du rapport d'études de faisabilité marque une étape décisive pour la mise en œuvre de ce projet ambitieux. L'extension des réseaux électriques dans 15 villes du Tchad permettra d'améliorer significativement l'accès à l'électricité pour les populations, contribuant ainsi au développement économique et social du pays.