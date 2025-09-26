Alwihda Info
TCHAD

Tchad/Venezuela : Coopération renforcée en marge de la 80ᵉ AG de l’ONU


Alwihda Info | Par - 26 Septembre 2025


En marge de la 80ᵉ Assemblée générale des Nations Unies à New York, le ministre d’État, ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Tchadiens de l’Étranger, le Dr Abdoulaye Sabre Fadoul, a rencontré son homologue vénézuélien des Affaires étrangères, Yvan Gil Pinto.


Opportunités et priorités d'échange



  Les deux personnalités ont échangé sur des questions d’intérêt commun visant au renforcement de la coopération bilatérale.
 

Opportunités et priorités d'échange

 
Le chef de la diplomatie vénézuélienne, Yvan Gil Pinto, a présenté un aperçu des nombreuses opportunités offertes par son pays dans divers secteurs. Il a notamment exprimé un vif intérêt pour une coopération accrue dans le domaine du coton, en lien avec le dynamisme du marché textile en Amérique latine et dans les Caraïbes.
 
Pour sa part, le Dr Abdoulaye Sabre Fadoul a salué le rôle stratégique du Venezuela, soulignant le potentiel de partenariat dans les domaines du pétrole et, surtout, de la santé.
 
Le ministre tchadien a sollicité l’octroi de bourses pour la formation de médecins tchadiens ainsi que le renforcement des compétences spécialisées pour les professionnels de la santé déjà en exercice. Actuellement, huit étudiants tchadiens poursuivent déjà leur formation médicale dans les universités vénézuéliennes.
 
 

Facilitation des échanges et soutien diplomatique

 
Les deux parties ont également évoqué la possibilité d’une exemption réciproque de visa afin de faciliter les échanges et les déplacements entre les citoyens des deux pays.
 
Enfin, le ministre d’État a réaffirmé l’attachement du Tchad au respect du droit international et a exprimé son soutien aux nations victimes d’injustices, à l’instar du Venezuela, saluant « sa force de caractère et sa résilience face à l’adversité ».
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


