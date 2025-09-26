Tchad/Venezuela : Coopération renforcée en marge de la 80ᵉ AG de l’ONU







Les deux personnalités ont échangé sur des questions d’intérêt commun visant au renforcement de la coopération bilatérale.

Opportunités et priorités d'échange

Le chef de la diplomatie vénézuélienne, Yvan Gil Pinto, a présenté un aperçu des nombreuses opportunités offertes par son pays dans divers secteurs. Il a notamment exprimé un vif intérêt pour une coopération accrue dans le domaine du coton, en lien avec le dynamisme du marché textile en Amérique latine et dans les Caraïbes.



Pour sa part, le Dr Abdoulaye Sabre Fadoul a salué le rôle stratégique du Venezuela, soulignant le potentiel de partenariat dans les domaines du pétrole et, surtout, de la santé.



Le ministre tchadien a sollicité l’octroi de bourses pour la formation de médecins tchadiens ainsi que le renforcement des compétences spécialisées pour les professionnels de la santé déjà en exercice. Actuellement, huit étudiants tchadiens poursuivent déjà leur formation médicale dans les universités vénézuéliennes.



Facilitation des échanges et soutien diplomatique

Les deux parties ont également évoqué la possibilité d’une exemption réciproque de visa afin de faciliter les échanges et les déplacements entre les citoyens des deux pays.



Enfin, le ministre d’État a réaffirmé l’attachement du Tchad au respect du droit international et a exprimé son soutien aux nations victimes d’injustices, à l’instar du Venezuela, saluant « sa force de caractère et sa résilience face à l’adversité ».