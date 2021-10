Tchad : Wakit Tamma annonce un meeting au stade Idriss Mahamat Ouya

Le 6 novembre prochain, Wakit Tamma organisera un meeting au stade Idriss Mahamat Ouya pour entretenir la population sur le bienfondé de ses actions en faveur de la démocratie.



Une semaine après le meeting, une marche est prévue le 13 novembre 2021. Wakit Tamma "convie la population dans son ensemble" pour "son initiation à l'exercice des libertés publiques".



"Notre cause est juste et nous irons jusqu'au bout", a dit Me. Max Loalngar.