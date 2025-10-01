Tchad : à Abéché, l’UNFPA fait un don à la délégation sanitaire du Ouaddaï

Dans le cadre de la lutte contre le choléra dans la province du Ouaddaï, le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) a fait un don en appui à la réponse au choléra.



Ce don est composé de 33 tentes et de dispositifs de lavage des mains. La cérémonie de remise s’est déroulée au siège de la délégation sanitaire du Ouaddaï, en présence du président du Conseil provincial, des autorités sanitaires et des représentants des ONG.



En remettant le matériel au délégué sanitaire, le coordonnateur de l’UNFPA, Gérson Brandao a rappelé que son institution reste aux côtés du gouvernement tchadien pour soutenir la riposte contre le choléra. Ce geste vient renforcer les actions déjà menées par l’UNFPA et l’ensemble du système des Nations Unies.



Très ému, le délégué provincial sanitaire du Ouaddaï, Dr Abdelmamoud Chene, a exprimé sa profonde gratitude à l’UNFPA, ainsi qu’aux ONG pour les efforts fournis, qui ont permis de réduire les cas de choléra dans les sept districts sanitaires de la province touchés par l’épidémie. Il a également profité de l’occasion pour appeler la population au strict respect des mesures d’hygiène, afin de lutter efficacement contre la maladie.



La cérémonie s’est achevée par une visite des matériels remis.