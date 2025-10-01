Tchad : à Abéché, lancement de la rentrée scolaire 2025-2026 dans le Ouaddaï

Les locaux du Lycée National Franco-Arabe d’Abéché ont servi de cadre, ce mercredi 1ᵉʳ octobre 2025, à la cérémonie officielle de la rentrée scolaire 2025-2026 dans la province du Ouaddaï. L’événement a réuni les autorités administratives, les responsables scolaires, les associations des parents d’élèves, les enseignants, ainsi que de nombreux élèves.



Dans son mot de bienvenue, le proviseur du Lycée National Franco-Arabe, Abakar Adoum Mahamat, a rappelé que la réussite de cette année scolaire nécessitera beaucoup d’efforts et d’engagement de la part de tous les acteurs éducatifs. Il a salué les efforts déjà consentis par les enseignants et les partenaires du système éducatif.



Prenant la parole, le recteur de l’Académie de l’Est, Pr Daouda Ahmat Mahamat, a exhorté l’ensemble des acteurs à donner le meilleur d’eux-mêmes afin que l’année scolaire soit couronnée de succès. Il a particulièrement insisté sur le faible taux de réussite au baccalauréat de l’année dernière, avant d’exprimer l’espoir que cette année soit marquée par plus de rigueur et de discipline.



Il a prévenu que les enseignants qui ne s’acquitteront pas correctement de leur mission seront remplacés. Présidant la cérémonie, le préfet du département de Ouara, représentant le délégué général du gouvernement auprès de la province du Ouaddaï, Dr Abdelmamoud Mahamat Daoud, a appelé à une répartition équitable des ressources humaines dans le secteur de l’éducation, soulignant que l’école ne doit pas être concentrée uniquement en milieu urbain.



Il a également exhorté les enseignants à travailler avec conscience et abnégation, avant de souhaiter plein succès à cette nouvelle année scolaire. La cérémonie s’est achevée par une visite des autorités dans quelques établissements scolaires de la ville.