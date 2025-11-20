Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

Tchad : à Abéché, le préfet de Ouara interdit les autocollants à l’effigie des forces soudanaises


Alwihda Info | Par Hambali Nassour Ourada - 20 Novembre 2025



Le préfet du département de Ouara, Dr Abdelwahid Mahamat Daoud, a présidé une importante rencontre avec les syndicats des conducteurs de rakchas, les chefs d’arrondissements, ainsi que les représentants des organisations et associations de la société civile de la province.

La réunion s’est tenue en présence des responsables des forces de sécurité en charge de la sécurité dans le Ouaddaï. La rencontre a été ouverte par le maire adjoint de la ville d’Abéché, Mahamat Al Bechir Mahamat Ali Maarouf, qui a rappelé le contexte de désordre et de confusion constaté dans la circulation, notamment au sein des propriétaires et conducteurs de rakchas et lors des parades de célébration de mariage.

Au cours des échanges, le préfet Dr Abdelwahid Mahamat Daoud a annoncé plusieurs mesures importantes : Interdiction des autocollants et étiquettes portant les images des forces d’intervention rapides du Soudan ou de toute autre image militaire soudanaise sur les rakchas et autres véhicules ; Interdiction des parades de célébration de mariage en pleine ville, notamment sur les routes principales, qui perturbent la circulation et troublent l’ordre public.

Selon le préfet, ces décisions visent à préserver la sécurité, à éviter toute confusion liée à des symboles militaires étrangers et à rétablir l’ordre dans la circulation au sein de la ville d’Abéché.

Il a par ailleurs invité les syndicats de rakchas, les chefs d’arrondissements et les organisations de la société civile à sensibiliser leurs membres au respect strict de ces mesures, tout en rappelant que les forces de défense et de sécurité seront chargées de veiller à leur application sur le terrain.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
