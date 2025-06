Tchad : à Abéché, un atelier de renforcement des capacités dans le domaine des marchés publics

Le secrétaire général de la province du Ouaddaï, Abakar Hissein Didigui, a procédé mercredi dernier au lancement des travaux de formation en passation des marchés publics.



C'était au profit des acteurs de la commande et des opérateurs économiques de la province. Cet atelier de trois jours va regrouper une vingtaine des participants, constitués de cadres et agents de l'administration publique, y compris les opérateurs économiques.



Cette formation est organisée par l'Autorité de régulation des marchés publics, à travers le Projet d'appui à la gouvernance économique et au secteur extractif (PAGESE).



Le directeur de l'Autorité de régulation des marchés publics, Faycal Mahamat Doutoum, par ailleurs chef de mission, a relevé que cet atelier vise à renforcer les capacités des acteurs de la commande publique, pour une meilleure appropriation de la procédure de passation des marchés publics, selon le décret N°2130 portant Code des marchés publics en République du Tchad.



Lançant les travaux, le secrétaire général de la province du Ouaddaï, Abakar Hissein Didigui, a loué l'initiative de l'Autorité de régulation des marchés publics. Pour lui, cet atelier va certainement relever les défis, et surtout en terme d'efficacité, pour un traitement optimal respectant les délais préinscrits par le Code des marchés publics, a-t-il déclaré.