Tchad : à Ati, l’Université des Sciences et de Technologie lance l’année académique 2025-2026

L’amphithéâtre de l’Université des Sciences et de Technologie d’Ati (USTA) a abrité ce mercredi 1er octobre 2025 à la cérémonie solennelle de lancement de l’année académique 2025-2026, placée sous le thème : « Assurance qualité pour redynamiser la formation et la recherche à l’USTA ».



Dans son allocution, le président de l’USTA, Pr Moutede Madji Vincent, a souligné les grands défis de l’institution, notamment l’amélioration de la qualité de l’enseignement et de la recherche, le renforcement de la gouvernance universitaire, la promotion de la discipline et de l’innovation. Il a annoncé la création d’une Cellule d’Assurance Qualité dès cette année, pour veiller au respect des textes et au bon fonctionnement des organes universitaires.



Le président a également relevé les difficultés budgétaires de l’établissement, qui limitent les travaux pratiques, l’équipement des laboratoires et de la bibliothèque. Il a lancé un appel aux autorités et aux partenaires pour accompagner l’université. Sur le plan pédagogique, de nouvelles options en sciences agroalimentaires, technologie alimentaire et nutrition humaine et diététique seront ouvertes, de même que des sections en arabe dans certaines filières, a-t-il souligné.



De son côté, le délégué général du gouvernement auprès de la province du Batha, le général de division Ahmat Goukouni Moulari, a officiellement lancé la rentrée. Il a salué les résultats de l’année 2024-2025, marqués par un taux de réussite de 74,7%, et a insisté sur la nécessité de l’assurance qualité, de la collaboration et de la discipline pour une formation de qualité.



Avec plus de 1 000 étudiants inscrits, l’USTA ambitionne de relever le défi de l’excellence et de contribuer activement au développement socio-économique du Tchad.