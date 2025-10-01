Tchad : à Faya, l’OIM remet du matériel pour lutter contre les inondations

Une cérémonie de remise de matériel présidée par le maire de la commune, Mahamat Allahfouza Darkallah s’est tenue à Faya. En effet, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), à travers son bureau local, a offert divers équipements destinés à renforcer la capacité de la ville face aux inondations.
Les dons comprennent notamment des brouettes, des pelles, des pioches, des râteaux, des bottes et des bâches, afin d’aider la commune à mieux faire face aux défis liés aux intempéries. En réceptionnant ces matériels, le maire Mahamat Allahfouza Darkallah a exprimé, en son nom et au nom de la population de Faya, sa profonde gratitude à l’OIM pour cette action significative.
Il a souligné que l’Organisation soutient depuis longtemps le développement de la ville. Pour sa part, la représentante de l’OIM à Faya, Mme Nanna Traoré, a précisé que cette initiative s’inscrit dans le cadre d’un appui multiforme du ministère allemand des Affaires étrangères, visant à soutenir les populations vulnérables, face aux moments difficiles, notamment les inondations.
Les dons comprennent notamment des brouettes, des pelles, des pioches, des râteaux, des bottes et des bâches, afin d’aider la commune à mieux faire face aux défis liés aux intempéries. En réceptionnant ces matériels, le maire Mahamat Allahfouza Darkallah a exprimé, en son nom et au nom de la population de Faya, sa profonde gratitude à l’OIM pour cette action significative.
Il a souligné que l’Organisation soutient depuis longtemps le développement de la ville. Pour sa part, la représentante de l’OIM à Faya, Mme Nanna Traoré, a précisé que cette initiative s’inscrit dans le cadre d’un appui multiforme du ministère allemand des Affaires étrangères, visant à soutenir les populations vulnérables, face aux moments difficiles, notamment les inondations.