TCHAD

Tchad : à Faya, l’OIM remet du matériel pour lutter contre les inondations


Alwihda Info | Par Seid Djoumino Seid - 1 Octobre 2025



Une cérémonie de remise de matériel présidée par le maire de la commune, Mahamat Allahfouza Darkallah s’est tenue à Faya. En effet, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), à travers son bureau local, a offert divers équipements destinés à renforcer la capacité de la ville face aux inondations.

Les dons comprennent notamment des brouettes, des pelles, des pioches, des râteaux, des bottes et des bâches, afin d’aider la commune à mieux faire face aux défis liés aux intempéries. En réceptionnant ces matériels, le maire Mahamat Allahfouza Darkallah a exprimé, en son nom et au nom de la population de Faya, sa profonde gratitude à l’OIM pour cette action significative.

Il a souligné que l’Organisation soutient depuis longtemps le développement de la ville. Pour sa part, la représentante de l’OIM à Faya, Mme Nanna Traoré, a précisé que cette initiative s’inscrit dans le cadre d’un appui multiforme du ministère allemand des Affaires étrangères, visant à soutenir les populations vulnérables, face aux moments difficiles, notamment les inondations.


