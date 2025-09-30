Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : à Mao, réunion stratégique présidée par le délégué général du gouvernement du Kanem


Alwihda Info | Par Djidda Mahamat - 30 Septembre 2025



Tchad : à Mao, réunion stratégique présidée par le délégué général du gouvernement du Kanem
Ce lundi, le délégué général du gouvernement auprès de la province du Kanem, le Général Asseif Mahamat Assouni, a présidé une réunion stratégique visant à renforcer la sécurité, et à lutter contre les vols dans les périmètres urbains de la ville de Mao.

La rencontre s’est tenue en présence des autorités administratives, militaires, traditionnelles, ainsi que des chefs de quartiers. L’objectif principal était d’instruire les chefs de quartiers à redoubler d’efforts pour combattre les vols et l’insécurité de manière générale.

Malgré les efforts consentis par les forces de défense et de sécurité, le phénomène du vol demeure un problème récurrent dans certains quartiers de Mao. Face à cette situation préoccupante, les autorités provinciales ont pris l’initiative de sensibiliser la population sure : la gestion des quartiers, la collaboration entre civils et militaires, la sécurité collective, la dénonciation des actes suspects, la surveillance attentive et soutenue des voleurs et individus suspects.

Prenant la parole, le général Asseif Mahamat Assouni a salué la présence de chaque chef de quartier. Il a précisé que ces derniers sont placés sous la responsabilité directe du maire de la commune de Mao, en matière d’organisation et de gestion de la ville. Il les a exhortés à collaborer étroitement avec les autorités pour garantir la sécurité des personnes et de leurs biens.

Le premier magistrat de la province a également donné des instructions, des conseils et des orientations aux chefs de quartiers afin de contrecarrer toute forme de vol dans la commune. Il a enfin souligné que la question de la sécurité constitue une préoccupation majeure pour les plus hautes autorités du pays.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 29/09/2025

Applesse Kamma : La voix qui unit les cœurs en concert le 04 octobre

Applesse Kamma : La voix qui unit les cœurs en concert le 04 octobre

Tchad : Alerte à Koundjourou — Des milliers d’hectares de mil dévastés par les oiseaux granivores Tchad : Alerte à Koundjourou — Des milliers d’hectares de mil dévastés par les oiseaux granivores 29/09/2025

Populaires

Tchad : N’Djaména asphyxiée par les embouteillages, la circulation devient un défi quotidien

29/09/2025

N’Djaména : Un homme détenu après avoir porté secours à une victime d’accident

29/09/2025

Tchad : Fada, épicentre d'une renaissance touristique stratégique dans l'Ennedi-Ouest

29/09/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 28/09/2025 - Barra Lutter

Débordements dans les stades : L'urgence de professionnaliser les stadiers au Tchad

Débordements dans les stades : L'urgence de professionnaliser les stadiers au Tchad

Tchad : Quand la misère s’installe, l’enfance disparaît à N’Djaména Tchad : Quand la misère s’installe, l’enfance disparaît à N’Djaména 27/09/2025 - Barra Lutter

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter