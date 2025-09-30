Tchad : à Mao, réunion stratégique présidée par le délégué général du gouvernement du Kanem

Ce lundi, le délégué général du gouvernement auprès de la province du Kanem, le Général Asseif Mahamat Assouni, a présidé une réunion stratégique visant à renforcer la sécurité, et à lutter contre les vols dans les périmètres urbains de la ville de Mao.



La rencontre s’est tenue en présence des autorités administratives, militaires, traditionnelles, ainsi que des chefs de quartiers. L’objectif principal était d’instruire les chefs de quartiers à redoubler d’efforts pour combattre les vols et l’insécurité de manière générale.



Malgré les efforts consentis par les forces de défense et de sécurité, le phénomène du vol demeure un problème récurrent dans certains quartiers de Mao. Face à cette situation préoccupante, les autorités provinciales ont pris l’initiative de sensibiliser la population sure : la gestion des quartiers, la collaboration entre civils et militaires, la sécurité collective, la dénonciation des actes suspects, la surveillance attentive et soutenue des voleurs et individus suspects.



Prenant la parole, le général Asseif Mahamat Assouni a salué la présence de chaque chef de quartier. Il a précisé que ces derniers sont placés sous la responsabilité directe du maire de la commune de Mao, en matière d’organisation et de gestion de la ville. Il les a exhortés à collaborer étroitement avec les autorités pour garantir la sécurité des personnes et de leurs biens.



Le premier magistrat de la province a également donné des instructions, des conseils et des orientations aux chefs de quartiers afin de contrecarrer toute forme de vol dans la commune. Il a enfin souligné que la question de la sécurité constitue une préoccupation majeure pour les plus hautes autorités du pays.