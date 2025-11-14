Mali : Le ministre nigérian de la Défense reçu par le Premier ministre Maïga





Après avoir été introduit par le ministre de la Défense et des Anciens Combattants, général de corps d’armée Sadio Camara, les échanges ont porté sur les défis communs des deux pays autour de la lutte contre le terrorisme.







Le ministre nigérian a préconisé une alliance en proposant de mettre ensemble les efforts et les ressources pour recréer les relations du Nigeria avec le Mali et ses pays frères de l’AES.



« Nous sommes les mêmes peuples divisés par des frontières, nous avons des défis communs. Il est nécessaire de renforcer nos relations », a-t-il ajouté.









Réponse du Mali : Souveraineté et AES

Le Premier ministre, en réponse, a remercié la délégation pour sa démarche constructive. Il a rappelé que la dynamique malienne en termes de lutte contre le terrorisme a changé dans le cadre de l’Alliance des États du Sahel (AES). Ainsi, l’éradication du terrorisme est désormais au cœur de la stratégie nationale.







Dans le même cadre, il a affirmé que le Mali reste ouvert à collaborer avec tous les pays du monde, à condition que ses principes de souveraineté soient respectés.







L’audience s’est conclue sur une note de fraternité et avec la conviction que l’éradication du terrorisme est une mission commune.









