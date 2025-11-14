Alwihda Info
AFRIQUE

Mali : Le ministre nigérian de la Défense reçu par le Premier ministre Maïga


Alwihda Info | Par - 14 Novembre 2025


En marge de sa participation à la 1re édition du Salon de la Défense et de la Sécurité (BAMEX), Muhammed Badaru Abubakar, ministre de la Défense de la République fédérale du Nigeria, a été reçu, ce jeudi 13 novembre 2025, par le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga.


Après avoir été introduit par le ministre de la Défense et des Anciens Combattants, général de corps d’armée Sadio Camara, les échanges ont porté sur les défis communs des deux pays autour de la lutte contre le terrorisme.

 

Le ministre nigérian a préconisé une alliance en proposant de mettre ensemble les efforts et les ressources pour recréer les relations du Nigeria avec le Mali et ses pays frères de l’AES.

« Nous sommes les mêmes peuples divisés par des frontières, nous avons des défis communs. Il est nécessaire de renforcer nos relations », a-t-il ajouté.


 

Réponse du Mali : Souveraineté et AES

 

Le Premier ministre, en réponse, a remercié la délégation pour sa démarche constructive. Il a rappelé que la dynamique malienne en termes de lutte contre le terrorisme a changé dans le cadre de l’Alliance des États du Sahel (AES). Ainsi, l’éradication du terrorisme est désormais au cœur de la stratégie nationale.

 

Dans le même cadre, il a affirmé que le Mali reste ouvert à collaborer avec tous les pays du monde, à condition que ses principes de souveraineté soient respectés.

 

L’audience s’est conclue sur une note de fraternité et avec la conviction que l’éradication du terrorisme est une mission commune.



 

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


