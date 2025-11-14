Tchad : Opération de dégagement des conteneurs et épaves

L'objectif est de retirer tous les obstacles qui entravent la circulation, notamment les conteneurs installés illégalement, les épaves de véhicules et divers objets abandonnés sur l’espace public.







Selon M. Abakar Bichara Oumar, inspecteur municipal, cette intervention fait suite à une longue phase de sensibilisation et à un délai raisonnable laissé aux occupants pour se conformer aux règles.







L’opération se poursuivra dans les prochains jours à Diguel, au rond-point Fontaine, puis dans l’ensemble des dix arrondissements de la capitale.

