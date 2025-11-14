L'objectif est de retirer tous les obstacles qui entravent la circulation, notamment les conteneurs installés illégalement, les épaves de véhicules et divers objets abandonnés sur l’espace public.
Selon M. Abakar Bichara Oumar, inspecteur municipal, cette intervention fait suite à une longue phase de sensibilisation et à un délai raisonnable laissé aux occupants pour se conformer aux règles.
L’opération se poursuivra dans les prochains jours à Diguel, au rond-point Fontaine, puis dans l’ensemble des dix arrondissements de la capitale.
|
TCHAD
Tchad : Opération de dégagement des conteneurs et épaves
Alwihda Info | Par Peter Kum - 14 Novembre 2025
La commune de la ville de N’Djamena, avec l’appui de la GNNT, a lancé une opération de dégagement de la voie publique au quartier Béguinage (2e arrondissement).
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur
Dans la même rubrique :
Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
|
Populaires
PND/Tchad connexion 2030 : quel est l'impact économique réel que ce plan pourrait avoir sur la population ?
13/11/2025
TRIBUNE & DEBATS
POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou
La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle