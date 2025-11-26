Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : à N’Djamena, le chômage pousse de plus en plus de jeunes vers la criminalité


Alwihda Info | Par Ahmad Youssouf Ali - 26 Novembre 2025



Tchad : à N’Djamena, le chômage pousse de plus en plus de jeunes vers la criminalité
Le manque d’opportunités professionnelles au Tchad, en particulier dans les grandes provinces, conduit de nombreux jeunes à commettre des actes illégaux. Un nombre croissant d’entre eux comparaissent devant la justice pour vols aggravés, ou vols à main armée.

Ce mardi 18 novembre 2025, le ministère public du Tribunal de grande instance de N’Djamena a examiné plusieurs affaires impliquant de jeunes prévenus ayant enfreint la loi dans l’espoir de gagner leur vie plus facilement. L’un d’eux a reconnu les faits, invoquant le manque de travail et de ressources financières comme principal motif de son passage à l’acte.

Un autre cas concerne un jeune homme originaire de Massaguet, venu dans la capitale pour trouver un emploi. Après plusieurs tentatives infructueuses, il a escaladé un mur pour voler une brouette, dans l’idée de lancer sa propre activité. Surpris par le propriétaire, il a été appréhendé et conduit devant les officiers de police judiciaire, à qui il a expliqué que son geste était motivé par le désir de devenir entrepreneur.

À l’issue de l’audience, il a été condamné à 12 mois de prison avec sursis. L’insuffisance des revenus constitue également un facteur aggravant. Un autre prévenu a tenté de justifier son délit en ces termes : « Mon salaire ne me suffit pas pour subvenir à mes besoins ; c’est pour cela que j’ai commis cet acte. »


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 25/11/2025

Tchad : la lutte contre la faim, l'ANADER peaufine sa stratégie de conseil aux agriculteurs

Tchad : la lutte contre la faim, l'ANADER peaufine sa stratégie de conseil aux agriculteurs

Tchad : au Ouaddaï, le préfet de Ouara échange avec le président provincial de l’UNDR Tchad : au Ouaddaï, le préfet de Ouara échange avec le président provincial de l’UNDR 25/11/2025

Populaires

Tchad : pourquoi certains couples se séparent juste après avoir tout réussi ensemble ?

25/11/2025

Tchad : le Syndicat des Enseignants de N’Djamena exige l’application du décret 2850 dans le budget 2026

25/11/2025

Tchad : au Ouaddaï, les correspondants des journaux en ligne renouvellent leur bureau

25/11/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 22/11/2025 - Ahmad Youssouf Ali

Tchad : La rétention des compétences, un frein systémique à l'épanouissement professionnel

Tchad : La rétention des compétences, un frein systémique à l'épanouissement professionnel

Refus implicite de délivrer le certificat de résidence de dix ans annulé : La préfecture des Hauts-de-Seine condamnée Refus implicite de délivrer le certificat de résidence de dix ans annulé : La préfecture des Hauts-de-Seine condamnée 18/11/2025 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter