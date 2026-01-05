Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

Tchad : à N’Djamena, un prévenu provoque un brouhaha de rire au tribunal après les réquisitions du parquet ‎


Alwihda Info | Par Temandang Gontran - 6 Janvier 2026



Tchad : à N'Djamena, un prévenu provoque un brouhaha de rire au tribunal après les réquisitions du parquet ‎
L’audience porte sur des flagrants délits de vol de moto que le présumé ne reconnaît pas les faits qui lui sont reprochés.

La partie civile a expliqué qu'il avait constaté la disparition de sa moto, alors que le jeune homme mis en cause se trouvait sur le lieu, mais ayant remarqué sa présence, ce dernier a discrètement quitté l'endroit. ‎ ‎Tout au long de son audition, il a fermement nié les faits qui lui sont reprochés, clamant son innocence en dépit des éléments présentés. ‎ ‎

Compte tenu des éléments de preuves établis par le procès-verbal, le présumé n'a pu démontrer son innocence pour prouver le contraire. Prenant la parole pour ses réquisitions, le Procureur de la République a souligné la gravité des faits avant de requérir une peine de 7 mois d'emprisonnement ferme assortie d'une amende de 10 000 FCFA. ‎ ‎Une réponse inattendue qui détend l'atmosphère.

‎Conformément à la procédure, le juge a donné la parole au prévenu pour sa défense, suite aux réquisitions du parquet. C'est à ce moment que le jeune homme a déclaré avec aplomb : ‎« 7 mois de détention, c'est trop long pour moi. Si le tribunal me libère, je compte carrément quitter le Tchad. »

‎ Cette déclaration, perçue comme un aveu de lassitude, plutôt qu'une stratégie de défense, a provoqué une explosion de rires dans la salle d'audience. L'hilarité a gagné l'assistance, les avocats, et même les membres du siège qui n'ont pu garder leur habituel sérieux. ‎ ‎Malgré ce moment de légèreté, le juge a prononcé le verdict le condamnant à 6 mois d'emprisonnement ferme et une amende de 10 000 FCFA. ‎ ‎


