Tchad : acteurs politiques et société civile rejettent les conclusions du facilitateur de la CEEAC

Alwihda Info | Par Mbaïnaissem Gédéon - 22 Juillet 2023





Le 21 juillet 2023, les différents regroupements politiques tels que la Fédération de l'Opposition Crédible (FOC), le Groupe de Concertation des Acteurs Politiques (GCAP), le Bloc Fédéral, ainsi que la coordination des actions citoyennes de la société civile Wakit Tamma, ont fait une déclaration conjointe pour exprimer leur mécontentement face aux conclusions de la consultation menée par le facilitateur de la CEEAC, Félix Tshisekedi, le 18 juillet 2023.



Le but de cette consultation était d'accompagner le dialogue politique entre le gouvernement et les acteurs n'ayant pas pris part au Dialogue National Inclusif Souverain (DNIS), dans le but de rendre le processus politique de transition inclusif et apaisé. Cependant, les regroupements politiques et la société civile ont exprimé leur inquiétude quant à la confusion de rôle entre le facilitateur, le médiateur et le porte-parole du gouvernement, qui a affecté la qualité des échanges et dévié de l'objectif initial de la mission.



Les événements tragiques du 20 octobre 2022, marqués par des massacres de masse, des incarcérations arbitraires, des tortures extrajudiciaires et des disparitions non élucidées, ont profondément affecté le pays et semé la méfiance parmi les Tchadiens. Les enquêtes diligentées par la CEEAC n'ont pas été rendues publiques, laissant les populations sans réponses. Les acteurs politiques et la société civile ont exprimé leur déception face à l'évitement du facilitateur concernant les questions critiques soulevées quant au fonctionnement du gouvernement.



Le processus politique de transition, censé être un pas vers la réconciliation, l'inclusion et la paix, a montré des limites avec la mise en place unilatérale des organes de transition et de gestion du processus électoral par le Président de la Transition. L'inclusivité, la compétence, la transparence et l'autonomie ont été ignorées lors de ces nominations. Les acteurs politiques et la société civile estiment que le facilitateur n'a pas été suffisamment neutre pour faciliter le dialogue entre toutes les forces politiques et la société civile non impliquées dans le DNIS d'une part, et le gouvernement et ses alliés d'autre part.



Dans leur communiqué conjoint, les signataires appellent à un correctif, notamment :

i. L'alignement sur les décisions du Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union Africaine concernant l'inéligibilité des dirigeants de la Transition et la non-prorogation de la seconde période de transition.

ii. Une enquête internationale sur les événements du 20 octobre 2022 et sur l'assassinat du Président Idriss Deby Itno.

iii. L'abstention d'un soutien financier et technique de la Communauté Internationale au processus politique actuel, mais plutôt l'encouragement d'un dialogue inclusif sur les points clés de la transition pour regagner la confiance des populations.

iv. Une bonne gouvernance électorale intégrant des réformes institutionnelles dans les secteurs de l'administration du territoire, de l'armée et de la justice pour accroître la crédibilité et l'assurance au peuple tchadien.

v. Le respect des libertés publiques, essentielles à un système démocratique.



Le communiqué a été signé par Yaya Dillo Djerou Betchi pour le compte de la FOC, Max Kemkoy pour le compte du GCAP, Baniara Yoyana pour le compte du Bloc Fédéral, et Soumaïne Adoum pour le compte de Wakit Tamma.





