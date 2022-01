POLITIQUE Tchad : agacé par la "diabolisation", le MPS répondra "au coup par coup"

Alwihda Info | Par Georges LAWANE - 29 Janvier 2022

Le secrétaire général du Mouvement patriotique du salut (MPS), Haroun Kabadi, a dénoncé ce 29 janvier une diabolisation du parti suite aux évènements meurtriers d'Abéché. Le MPS condamne les violentes manifestations récentes à Abéché. "Le sang des tchadiens n'a que trop coulé, cela doit suffire", a dit Haroun Kabadi.

Le n°1 du MPS a invité le gouvernement de transition à faire toute la lumière sur les évènements d'Abéché en usant des moyens légaux pour retrouver les instigateurs de ces manifestations et les coupables de morts et blessures d'hommes afin qu'ils répondent de leurs actes.



Haroun Kabadi a souligné que les hommes politiques, aspirant à la magistrature suprême du Tchad, font de la récupération politique en déterrant par leurs propos, les corps des martyrs. Pour preuve, Haroun Kabadi a cité les propos d'un chef de parti politique en l'occurrence Siddikh Abdelkrim Haggar. Il affirme que ce dernier, en mal de programme, a accusé publiquement le MPS et son président fondateur d'être les causes de ces malheureux événements.



Haroun Kabadi d'ajouter que le MPS n'a jamais regretté, ne regrette pas et ne regrettera jamais d'avoir apporté la démocratie et la liberté au Tchad. Cependant, il a "malheureusement fait déferler sur la scène politique tchadienne toutes les espèces d'hommes politiques sans vision et programme de société".



Haroun Kabadi a relevé que l'unique programme des leaders politiques, c'est la diabolisation du MPS, ce parti grâce à qui ils ont aujourd'hui droit à la parole. La démocratie et la liberté que le MPS a apportées sont aujourd'hui retournées contre lui, a-t-il ajouté.



Pour Haroun Kabadi, certains qui pensent que la stratégie politique est la diabolisation du MPS se sont trompés, se trompent et se tromperont. Cette stratégie n'a pas payé, elle ne paie pas et ne pavera jamais. Mieux vaut chercher d'autres stratégies politiques que celles de la diabolisation du MPS et de son président fondateur, a déclaré le secrétaire général du MPS.



D'après Haroun Kabadi, le MPS est une vague déferlante et rien ne peut lui résister comme en témoigne sa déferlante victoire sur la dictature au Tchad le 1er décembre 1990.



Haroun Kabadi estime que le président du parti URT est très mal placé pour critiquer la gestion du pays par le MPS et déterrer le corps de son président fondateur. "N'a-t-il pas été ministre sous la gouvernance du MPS ? N'a-t-il pas occupé des hautes fonctions sous le régime MPS qu'il s'acharne à dénigrer aujourd'hui ? N'a-t-il pas créé des établissements privés pendant le règne du MPS ?", s'offusque le parti.



Le n°1 du MPS affirme qu'il n'acceptera plus jamais les campagnes de diabolisation et répondra désormais au coup par coup à tous ceux qui diaboliseront. "La liberté politique, associative et d'expression sont encadrées par la loi et personne ne doit en abuser impunément", estime Haroun Kabadi.



Et d'ajouter que "les responsables politiques doivent comprendre que le conflit est un phénomène social, il se manifeste partout. Cependant, il faut savoir le contenir et l'atténuer en tant que leader et non l'exacerber. Si des hommes politiques sont de bons leaders et de vrais hommes politiques, ils devraient, en cette circonstance où ils ont perdu des compatriotes à Abéché, appeler à l'apaisement, au dialogue et à la manifestation de la vérité mais non diaboliser le régime du MPS".





Dans la même rubrique : < > ​صديق عبدالكريم : استفزاز العساكر في المرحلة الإنتقالية له عواقب وخيمة "السودان ومالي من النماذج الحية" Tchad : la CNV craint un dialogue "biaisé et folklorique" Tchad : le parti URT renforce son ancrage à N'Djamena