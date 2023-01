Tchad : atelier de vulgarisation et d'appropriation des acquis du DNIS organisé par le MPS à Moundou

La cérémonie a réuni de nombreux membres et sympathisants du MPS et de partis alliés, qui ont écouté des panelistes expliquer les travaux réalisés à l'aide d'une synthèse éditée par le parti. Les intervenants ont répondu aux nombreuses questions posées par les participants en utilisant plusieurs langues pour faciliter la compréhension.



Moustapha Mahamat s'est réjoui de la participation massive des militants et a souligné que la réalisation des objectifs du MPS ne peut être possible sans l'implication de tous les Tchadiens et leur volonté de construire ensemble un avenir pacifique. Il a également souligné que, dans cette seconde phase de transition, c'est le peuple souverain qui, grâce aux élections, aura le dernier mot.