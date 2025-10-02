Alwihda Info
TCHAD

Tchad : au Batha, lancement solennel de la rentrée scolaire 2025-2026


Alwihda Info | Par Hassan Djidda - 2 Octobre 2025



Tchad : au Batha, lancement solennel de la rentrée scolaire 2025-2026
Le Lycée et Collège Évangélique « Le Chemin du Salut » d'Ati a abrité la cérémonie officielle de lancement de l’année scolaire 2025-2026 dans la province du Batha.

La cérémonie était présidée par le délégué général du gouvernement auprès de la province du Batha, en présence des autorités civiles et militaires, des responsables éducatifs, des associations des parents d'élèves et des élèves.

Le délégué provincial de l’Éducation, Yakhoub Brahim Ahamat, a félicité les enseignants pour leur engagement, et mis en avant les bons résultats de l’année écoulée, avec 83,33 % de réussite au BEF et 57 % au baccalauréat. Il a annoncé l’organisation des Olympiades des sciences afin de stimuler l’émulation entre établissements, et renforcer l’orientation des élèves vers les filières scientifiques.

De son côté, le délégué général du gouvernement, le général de division Ahmat Goukouni Moulari, a réaffirmé que l’éducation reste une priorité nationale dans le cadre du programme présidentiel des 12 chantiers et 100 actions. Il a insisté sur l’élargissement de l’accès à l’école, l’amélioration de la qualité de l’enseignement, l’inclusion, la discipline en milieu scolaire et le partenariat entre l’école, les parents et la communauté.

La cérémonie s’est conclue par un appel à la responsabilité partagée entre enseignants, parents et élèves, pour faire de l’année 2025-2026 une étape marquée par la discipline et l’excellence.


