Tchad : au Guéra, accueil de la secrétaire d'État à l'Enseignement supérieur aux portes de Mongo

Le 2 avril 2025, la ville de Mongo dans la province du Guéra a connu un moment protocolaire important avec l'arrivée du Dr Collette Ngabéré, secrétaire d'État à l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de la Formation professionnelle.



La délégation ministérielle a été accueillie à 5 kilomètres de l'entrée de la ville, par le délégué général du gouvernement auprès de la province du Guéra, le général Abdoulaye Ibrahim Siam, entouré de ses proches collaborateurs. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'une mission de travail axée sur le secteur éducatif dans la province.



Le général Abdoulaye Ibrahim Siam, représentant l'autorité gouvernementale dans la province, a tenu à marquer l'importance de cette visite ministérielle par un accueil solennel aux portes de la ville, conformément au protocole réservé aux membres du gouvernement en déplacement officiel.



Dr Ngabéré, dont la visite vise à évaluer et renforcer les infrastructures éducatives dans la province du Guéra, devrait notamment inspecter les établissements d'enseignement supérieur et les centres de formation professionnelle de la province.



Cette visite ministérielle témoigne de l'attention particulière que porte le gouvernement au développement du secteur éducatif dans les provinces, pilier essentiel du développement socio-économique national.



Le délégué général du gouvernement auprès de la province du Guéra, le général Abdoulaye Ibrahim Siam, dans son mot de bienvenue, a remercié la délégation ministérielle pour sa mission dans sa province. Il a souligné que cette visite témoigne de l'engagement du gouvernement en faveur de l'éducation nationale.



Prenant la parole, la ministre a présenté le but de sa mission qui s'inscrit dans le cadre éducatif. Dr Ngabéré a exposé les objectifs de son déplacement visant à renforcer les infrastructures d'enseignement supérieur et de formation professionnelle dans la province du Guéra, conformément aux directives présidentielles axées sur le développement du capital humain dans toutes les provinces du pays.