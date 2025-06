Tchad : au Guéra, construction d'un bâtiment de l'école pré-CEP de Doungoul

Les travaux de mise en place du ciment, gravier et sable pour la dalle de l'école pré-CEP de Doungoul ont marqué une étape importante dans le projet de construction offert par l'Association Foi et Joie. Cette initiative témoigne de la collaboration fructueuse entre l'organisation et la communauté locale. Le dynamisme remarquable de la population de Doungoul a honoré l'Association Foi et Joie, permettant la réalisation de deux nouvelles salles de classe, ainsi qu'un bureau administratif. Hassan Yacoub, chef du village, a salué l'engagement exceptionnel de ses concitoyens qui se sont mobilisés massivement pour participer aux travaux.



Le président de l'association des parents d'élèves, Hassan Abdoulaye, accompagné d'Ambichara Doungouss, Hawa Brahim et Khadidja Izzo,mers des enfants ont souligné la détermination de la communauté. Ils ont affirmé que les parents possèdent les capacités nécessaires pour construire d'autres salles de classe, car selon leurs mots, « c'est la volonté qui compte ».



Lors de sa visite, l'administrateur, Innocent, représentant de l'Association Foi et Joie, a exprimé sa gratitude envers la population de Doungoul pour son courage et sa persévérance. Il a notamment félicité la communauté pour avoir réussi à ériger le quatrième bâtiment de leur établissement scolaire.



Enfin, l'administrateur a réaffirmé l'engagement de son institution à soutenir tous ceux qui œuvrent pour l'éducation de leurs enfants. Il convient de rappeler que l'Association Foi et Joie intervient dans le domaine éducatif à Doungoul depuis 2008, témoignant d'un partenariat durable et fructueux avec la communauté locale.



Cet engagement met en valeur la collaboration entre l'association et la communauté, tout en soulignant l'importance de l'éducation dans le développement local.