Tchad : au Guéra, don de l'Association SAFI après l'incendie d'Am-nikel

Le jeudi 27 mars 2025, l'Association SAFI a apporté son soutien aux habitants du village Am-nikel, durement touchés par un incendie survenu le vendredi 21 mars 2025.



Une délégation composée du président de l'Association SAFI, Adef Wadi Saleh, accompagné du chef du village de Baiwangué, Abdoulaye Korde, du chef de village Tchalo-zoudou, Mouraye Odjo, et des membres de l'Association, s'est rendue sur place pour remettre une aide matérielle substantielle.



Le don comprenait des sacs de mil, des étoffes, des pagnes et d'autres provisions essentielles. Abdoulaye Korde a souligné que ce geste apportera un peu de réconfort aux victimes. Adet Wadi Saleh a déclaré que l'Association SAFI œuvre pour le développement local et le secours aux populations en difficulté.



Issakha Oumar, représentant des victimes, a détaillé l'ampleur du sinistre : plus de 78 cases, 65 greniers pleins de mil, 2 magasins villageois, 2 boutiques et un moulin ont été détruits, représentant une perte estimée à plus de 20 millions de FCFA.



Il a remercié tous les donateurs et appelé les autorités locales et les ONG à apporter un soutien supplémentaire, soulignant que le village Am-nikel est déjà considéré comme l'un des plus vulnérables du canton Dadjo Centre.