Tchad : au Guéra, formation des jeunes et femmes sur les outils TRIE et CREE du BIT à Mongo

Le mardi 25 mars 2025 s'est tenue une importante session de formation conjointe entre le Bureau International du Travail (BIT) et l'Office National de Promotion de l'Emploi (ONAPE), dans la province du Guéra, plus précisément à l'université polytechnique de Mongo. L'événement a réuni un total de 50 participants.



La salle de réunion de l'université polytechnique de Mongo a servi de cadre à cette importante initiative, en présence de plusieurs autorités provinciales, notamment le secrétaire général de la province du Guéra, Hassan Souleymane, représentant le délégué général du gouvernement.



Dans son intervention le chef d'agence de l'ONAPE de Mongo a souhaité la bienvenue aux participants, avant de présenter le but de la formation.



Le chef de mission a remercié les autorités locales, en l'occurrence le délégué général du gouvernement auprès de la province du Guéra, le général Abdoulaye Ibrahim Siam et son équipe pour faciliter la tâche, afin que cet atelier ait lieu et souhaite la bienvenue aux participants. Ils ont mis en exergue l'importance des outils TRIE et CREE pour le développement professionnel des jeunes.



Le secrétaire général provincial du Guéra, Hassane Souleymane Adam a particulièrement insisté sur la contribution des participants à la compréhension et à l'appropriation de ces outils. Il a encouragé l'assemblée à s'impliquer pleinement dans les travaux qui s'étendront sur deux journées.



La cérémonie s'est achevée par une photo de famille immortalisant cet événement significatif pour la formation et l'insertion professionnelle des jeunes de la province du Guéra.