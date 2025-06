Tchad : au Guéra, lancement d'une formation en techniques artisanales à Zerli 1

Le village de Zerli 1, situé dans le canton Bidio, sous-préfecture de Niergui, a accueilli ce jour mardi 03 juin 2025, la cérémonie de lancement d'une formation innovante en techniques de fabrication de savons, de transformation des produits locaux et de préparation de bouillie enrichie pour nourrissons.



Cette initiative, portée par l'Association des Jeunes pour le Développement du Village Zerli 1 (AJDVZ), s'inscrit dans une démarche de développement local et d'autonomisation économique des femmes. La cérémonie, présidée par Sabour Azarak, vice-président de l'AJDVZ, a bénéficié du soutien appuyé des autorités locales.



Dans son mot de bienvenue, le chef de village Zerli 1, Ahmat Radiane, a salué l'engagement de l'association qui œuvre inlassablement pour le développement de la communauté. Il a particulièrement encouragé les jeunes à poursuivre leurs efforts et à continuer d'aller de l'avant dans leurs initiatives de développement.



Les formatrices, Mmes Maimouna Moussa et Nakara Ati, ont ouvert la session par une présentation théorique détaillée des différentes techniques qui seront enseignées. Elles ont abordé les méthodes de fabrication artisanale de savons, les techniques de transformation des produits locaux valorisant les ressources du terroir, ainsi que la préparation de bouillie enrichie destinée à améliorer la nutrition infantile.



Les formatrices ont particulièrement insisté sur l'importance de la participation active des femmes membres des groupements bénéficiaires, encourageant les échanges et les questions pour optimiser l'apprentissage. Dans son discours de lancement, Sabour Azarak a adressé un panorama des activités déjà réalisées par l'organisation dans le canton Bidio, avec un focus particulier sur les interventions menées à Zerli 1.



Il a souligné l'importance stratégique de cette formation qui représente bien plus qu'un simple transfert de compétences : il s'agit d'une véritable opportunité de création d'activités génératrices de revenus pour les femmes des groupements. Cette approche s'inscrit dans une logique de développement durable et d'autonomisation économique des communautés rurales. L'impact de cette initiative dépasse les frontières du village organisateur.



En effet, les femmes de huit villages bénéficieront de cette formation de trois jours : Zerli 1 et 2, Djari, Kolè, Kolka 1 et 2, Dongom-Bidio, et Doungoulou. Cette approche inclusive témoigne de la volonté de créer un effet multiplicateur et de renforcer la cohésion intercommunautaire autour d'objectifs de développement partagés.



Cette formation représente un investissement dans l'avenir économique de la province, offrant aux femmes rurales les outils nécessaires pour développer des activités entrepreneuriales durables et améliorer les conditions de vie de leurs familles et communautés.