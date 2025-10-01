Tchad : au Guéra, lancement de la rentrée scolaire au village de Gadjira à l'honneur

Le village de Gadjira a eu l'insigne honneur d'accueillir ce mercredi 1er octobre 2025, les autorités provinciales pour le lancement officiel de la rentrée scolaire 2025-2026.



La cérémonie s'est déroulée en présence du délégué général du gouvernement auprès de la province du Guéra, le général Abdoulaye Ibrahim Siam, entouré de plusieurs personnalités du monde éducatif.



Dans son mot de bienvenue, le chef de canton Dadjo centre, Daoud Moussa Ibedou, n'a pas caché sa fierté et sa gratitude envers les autorités qui ont choisi son canton pour le lancement de cet événement d'envergure. Il a particulièrement souligné que l'école de Gadjira, créée depuis 1953, incarne l'histoire et l'engagement du canton en faveur de l'éducation.



"C'est un honneur pour notre canton d'accueillir cette cérémonie dans une école qui a formé des générations entières", a-t-il déclaré. De son côté, le délégué de l'Éducation nationale et de la Promotion civique du Guéra, Haroune Sortho, a rappelé l'objectif principal de cette cérémonie.



Au-delà de l'inscription des enfants à l'école, il a insisté sur la nécessité d'un suivi rigoureux : "Envoyer les enfants à l'école ne suffit pas, il faut aussi les accompagner tout au long de leur parcours scolaire." La chef du bureau UNICEF de Mongo, Mme Ousoumelle Moulnang, a réaffirmé l'engagement indéfectible de son institution aux côtés du système éducatif tchadien. Elle a assuré que l'UNICEF continuera à œuvrer pour que les objectifs éducatifs soient atteints dans la province.



Le recteur d'Académie du Centre, Dr Adoum Soultan, a ouvert son intervention en félicitant chaleureusement les enseignants pour les excellents résultats obtenus lors des examens de l'année précédente. Il a ensuite précisé la mission académique qui couvre trois provinces : le Guéra, le Batha et le Salamat, soulignant l'importance d'une approche coordonnée pour améliorer la qualité de l'enseignement dans toute la province.



Dans son discours de lancement, le délégué général du gouvernement auprès de la province du Guéra, le général Abdoulaye Ibrahim Siam, a exprimé ses vœux les plus sincères pour que la rentrée scolaire 2025-2026 soit une année de réussite pour tous les élèves, étudiants et membres du personnel éducatif. Il a conclu son allocution par un appel pressant aux parents : envoyer massivement les filles et les garçons à l'école, sans discrimination.



Les doléances présentées lors des différentes interventions seront portées à qui de droit. Il n'a pas manqué d'exhorter les élèves et le corps enseignant pour une cohabitation pacifique en milieu scolaire La cérémonie s'est achevée par un moment fort : la remise de 127 000 kits scolaires offerts par l'UNICEF aux autorités éducatives. Ces fournitures permettront de faciliter l'accès à l'éducation pour des milliers d'élèves de la province.



Les autorités ont ensuite effectué une visite au Lycée de Mongo et à l'établissement Foi et Joie, marquant ainsi la fin officielle de cette journée dédiée à l'éducation, et à l'avenir de la jeunesse du Guéra.