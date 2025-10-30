Alwihda Info
TCHAD

Tchad : au Guéra, lancement officiel de la campagne de vaccination contre la poliomyélite


Alwihda Info | Par Saleh Hassane Rahma - 31 Octobre 2025



La place de l’Indépendance de Mongo a servi de cadre, ce vendredi 31 octobre 2025, au lancement officiel de la campagne de vaccination contre la poliomyélite, destinée aux enfants âgés de 0 à 59 mois.

La cérémonie a été présidée par le délégué général du gouvernement auprès de la province du Guéra, Abdoulaye Ibrahim Siam, en présence d’une forte délégation composée des autorités administratives, sanitaires, ainsi que des partenaires techniques et financiers.

Dans son mot de bienvenue, Abdoulaye Moustapha Fadoul, délégué sanitaire provincial du Guéra, a expliqué que cette campagne vise à renforcer la protection des enfants contre la poliomyélite. Il a exhorté les parents à faire vacciner tous les enfants concernés, afin de contribuer à l’éradication totale du virus.

Prenant la parole à son tour, le représentant des partenaires sanitaires a réaffirmé leur engagement aux côtés du gouvernement tchadien, pour éradiquer définitivement le virus de la poliomyélite et garantir la bonne santé des enfants. Il a souligné que la vaccination reste le moyen le plus sûr, et le plus efficace pour protéger les générations futures.

Dans son allocution de lancement, le délégué général du gouvernement auprès de la province du Guéra, Abdoulaye Ibrahim Siam, a félicité la délégation sanitaire et les partenaires, pour leurs efforts constants dans la lutte contre les maladies infantiles. Il a encouragé les agents de santé à poursuivre leur engagement sur le terrain, et a invité les parents à accueillir favorablement les vaccinateurs dans leurs foyers.

Le coup d’envoi officiel a été marqué par l’administration symbolique de deux gouttes de vaccin à quelques enfants par les premières autorités de la province, un geste fort qui a mis un terme à la cérémonie d’ouverture.


