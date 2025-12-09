Alwihda Info
TCHAD

Tchad : au Mandoul, le PILC renforce les capacités des acteurs locaux sur les résolutions 1325


Alwihda Info | Par Dominique Dideo - 9 Décembre 2025


C'est à travers un atelier de localisation des résolutions 1325 Femmes, Paix et Sécurité que le Centre Juridique d'Intérêt Public (PILC) sensibilise et renforce les capacités des acteurs locaux sur les résolutions femmes, paix et sécurité en facilitant l'émergence, d'engagement concret pour leur mise en œuvre et la création d'un mécanisme de suivi local.


Il s'agit, à travers cet atelier, d'expliquer le contenu, la pertinence et l'utilité des résolutions, d'analyser à travers une approche d'analyse comparative entre les sexes plus, les causes profondes des conflits et les défis émergents et l'impact spécifique des violences basées sur le genre, identifier et prioriser les actions concrètes pour prévenir les conflits, renforcer la cohésion sociale pour une paix inclusive, formuler des engagements précis et réalisables mais aussi, jeter des bases pour la mise en place d'un comité de suivi.

Me Delphine Kemneloum Djiraïbe, avocate principale de PILC, dans son intervention, a fait le tour d'horizon sur le résolutions 1325, avant de dire que l'implication des parties prenantes à l'appropriation de ce texte est une opportunité pour garantir une paix durable.

Evelyne Mbata, directrice pour l'Afrique de Global Network of Women Peace Bullders organisation ayant financé cet atelier, qui a participé par visioconférence, a apprécié l'engagement des autorités locales et des parties prenantes, pour la question de la paix et de la sécurité.

Le secrétaire général la province du Mandoul, Djimas Djedouboum, ouvrant les travaux, estime que la diversité des participants est un tremplin de dialogue pour construire un avenir de paix et de sécurité durable. C'est pourquoi, les autorités du Mandoul s'engagent à traduire en actions concrètes des discussions qui émanent de cet atelier.


