









TCHAD Tchad : au Ouaddaï, des organisations de la société civile démentent les rumeurs

Alwihda Info | Par Hambali Nassour - 13 Janvier 2026





Face aux informations et allégations relayées par certains médias, et sur les réseaux sociaux, au sujet de la situation sécuritaire dans la province du Ouaddaï, plusieurs organisations de la société civile ont publié un communiqué explicatif conjoint pour éclairer l’opinion publique et dissiper les rumeurs jugées infondées.



Un communiqué conjoint pour rétablir les faits

Le Regroupement des organisations de la société civile du Ouaddaï, la Coalition des jeunes d’Abéché et la Coordination des associations civiles et féminines du Ouaddaï indiquent avoir pris la parole conformément à leur mission légale de promotion de la cohésion sociale et de lutte contre la désinformation. Dans leur déclaration, les structures signataires confirment le rétablissement global de la sécurité dans la zone orientale du pays, et plus particulièrement dans la province du Ouaddaï, malgré l’existence de certaines menaces sécuritaires. Elles assurent que la situation demeure sous contrôle des autorités compétentes.



Démenti formel des allégations

Les organisations démentent catégoriquement l’ensemble des informations relayées récemment, qu’elles qualifient de rumeurs sans fondement, ne reposant sur aucune source officielle ni donnée fiable. Selon elles, ces allégations visent essentiellement à créer la confusion et à instaurer un climat de psychose au sein de la population.



Confiance réaffirmée aux Forces armées tchadiennes

Le communiqué souligne que les Forces armées tchadiennes, y compris les forces conjointes, accomplissent leurs missions dans le strict respect de la Constitution, des lois en vigueur et de la chaîne de commandement officielle.



Elles assument pleinement leur rôle dans la protection des frontières, la garantie de la sécurité publique, la préservation de la paix sociale et la sauvegarde de l’intégrité territoriale. Les signataires précisent par ailleurs qu’aucun armement de groupes civils ou de formations irrégulières n’existe en dehors des cadres institutionnels de l’État, considérant toute information contraire comme infondée.



Clarification sur le général Ousmane Bahar Mahamat Itno

Concernant les rumeurs visant le général Ousmane Bahar Mahamat Itno, les organisations indiquent qu’il est un membre à part entière de l’institution militaire, accomplissant son devoir national avec professionnalisme et discipline, dans le cadre strict des missions officielles qui lui sont assignées, loin de tout agenda caché. Enfin, les structures signataires rassurent l’opinion publique sur la stabilité et le contrôle de la situation sécuritaire dans la province du Ouaddaï.



Elles appellent les citoyens et les professionnels des médias à faire preuve de responsabilité, de rigueur et d’objectivité dans la collecte et la diffusion de l’information, en s’éloignant des rumeurs et des contenus de désinformation provenant de certains médias étrangers.



Le communiqué est signé par Abdallah Bichir pour le Regroupement des organisations de la société civile du Ouaddaï, Oumar Issa Oumar pour la Coalition des jeunes d’Abéché, ainsi que Dr Abakar Youssouf Oumar et Mohamed Nimer pour la Coordination des associations civiles et féminines du Ouaddaï.





