Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : au Ouaddaï, la Semaine de la solidarité numérique, un vers l’inclusion technologique


Alwihda Info | Par Hambali Nassour - 30 Décembre 2025



Tchad : au Ouaddaï, la Semaine de la solidarité numérique, un vers l’inclusion technologique
Le directeur de cabinet du délégué général du gouvernement auprès de la province du Ouaddaï, Oumar Yaya Farango, a présidé ce mardi 30 décembre 2025 la cérémonie de clôture de la Semaine de la solidarité numérique à Abéché.

Cette initiative, portée par l’Agence de Développement des Technologies de l’Information et de la Communication (ADETIC), a été marquée par des formations en informatique, en intelligence artificielle et en pilotage de drones.

Dans son mot de bienvenue, le président du comité d’organisation, Christian Mbaïadoum, a souligné que cet événement constitue l’aboutissement d’un important travail collectif visant à promouvoir l’inclusion numérique. Prenant la parole au nom des participants, Kaltouma Mahamat a formulé plusieurs recommandations, notamment l’organisation de formations permanentes à l’endroit des élèves et étudiants, ainsi que la sensibilisation sur le bon usage des réseaux sociaux dans les établissements scolaires et universitaires.

Pour sa part, le chef du centre ADETIC d’Abéché, Mahamat Abdallah Samil, a indiqué que cette initiative traduit la volonté de l’ADETIC de démocratiser l’accès à la technologie et de la rendre accessible à tous. Il a salué l’engagement des 300 participants, élèves et étudiants venus de divers horizons, qu’il a qualifiés de véritables acteurs de l’avenir numérique d’Abéché et du Tchad. « Votre curiosité et votre assiduité ont été la force motrice de cette semaine », a-t-il déclaré.

Clôturant officiellement les activités, le directeur de cabinet du délégué général du gouvernement, Oumar Yaya Farango, a précisé que cette Semaine de la solidarité numérique ne constituait pas seulement une rencontre technique, mais plutôt une vision concrétisée, traduisant la volonté du Ouaddaï, terre d’histoire et de résilience, de s’inscrire pleinement dans le siècle du numérique.

Il a enfin exhorté les participants à mettre en pratique les compétences acquises. La remise des attestations aux participants a mis un terme à la cérémonie.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 30/12/2025

Tchad : au Kamen, aide humanitaire en faveur des détenus de la maison d’arrêt de Mao

Tchad : au Kamen, aide humanitaire en faveur des détenus de la maison d’arrêt de Mao

Tchad : la commune d'Am-Timan lance l’élaboration de son budget primitif 2026 Tchad : la commune d'Am-Timan lance l’élaboration de son budget primitif 2026 30/12/2025

Populaires

Tchad : voici la liste des recrutements exceptionnels d’agents de l’État pour l’exercice budgétaire 2026

30/12/2025

Tchad : renforcement du financement de l’ANSICE

30/12/2025

Aménagement du territoire au Tchad : les délégations provinciales du ministère renforcent les ressources de l’État

30/12/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 26/12/2025 - Mahamoud Tahir Babouri

La dominance de la culture occidentale sur le peuple africain : entre fascination et aliénation

La dominance de la culture occidentale sur le peuple africain : entre fascination et aliénation

Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs 22/12/2025 - MAAOUIYA ABDERAHIM BIREME

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter