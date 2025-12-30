Tchad : au Ouaddaï, la Semaine de la solidarité numérique, un vers l’inclusion technologique

Le directeur de cabinet du délégué général du gouvernement auprès de la province du Ouaddaï, Oumar Yaya Farango, a présidé ce mardi 30 décembre 2025 la cérémonie de clôture de la Semaine de la solidarité numérique à Abéché.



Cette initiative, portée par l’Agence de Développement des Technologies de l’Information et de la Communication (ADETIC), a été marquée par des formations en informatique, en intelligence artificielle et en pilotage de drones.



Dans son mot de bienvenue, le président du comité d’organisation, Christian Mbaïadoum, a souligné que cet événement constitue l’aboutissement d’un important travail collectif visant à promouvoir l’inclusion numérique. Prenant la parole au nom des participants, Kaltouma Mahamat a formulé plusieurs recommandations, notamment l’organisation de formations permanentes à l’endroit des élèves et étudiants, ainsi que la sensibilisation sur le bon usage des réseaux sociaux dans les établissements scolaires et universitaires.



Pour sa part, le chef du centre ADETIC d’Abéché, Mahamat Abdallah Samil, a indiqué que cette initiative traduit la volonté de l’ADETIC de démocratiser l’accès à la technologie et de la rendre accessible à tous. Il a salué l’engagement des 300 participants, élèves et étudiants venus de divers horizons, qu’il a qualifiés de véritables acteurs de l’avenir numérique d’Abéché et du Tchad. « Votre curiosité et votre assiduité ont été la force motrice de cette semaine », a-t-il déclaré.



Clôturant officiellement les activités, le directeur de cabinet du délégué général du gouvernement, Oumar Yaya Farango, a précisé que cette Semaine de la solidarité numérique ne constituait pas seulement une rencontre technique, mais plutôt une vision concrétisée, traduisant la volonté du Ouaddaï, terre d’histoire et de résilience, de s’inscrire pleinement dans le siècle du numérique.



Il a enfin exhorté les participants à mettre en pratique les compétences acquises. La remise des attestations aux participants a mis un terme à la cérémonie.