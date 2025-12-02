Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : au Sila, d’importantes quantités d’armes saisies


Alwihda Info | Par Bechir Ahmat - 2 Décembre 2025



Tchad : au Sila, d’importantes quantités d’armes saisies
À Goz-Beïda, chef-lieu de la province du Sila, une importante quantité d’armes de différents calibres, récupérées ces dernières semaines auprès de civils, a été présentée à la presse par les forces de défense et de sécurité.

Le délégué général du gouvernement dans la province, le général Sadick Siboro Dinga, a salué le professionnalisme des forces de défense et de sécurité, dont les opérations ont permis la saisie de plusieurs centaines d’armes. Il a également félicité la coopération des autorités locales et des chefs traditionnels, dont l’implication a contribué au succès de cette campagne de désarmement.

Réaffirmant l’engagement de l’État dans la lutte contre la circulation illégale des armes, le délégué général a rappelé que cette action vise à renforcer la sécurité des populations, et à préserver la paix dans la province du Sila.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 01/12/2025

Tchad - Moussoro : Célébration de la 35ᵉ Journée de la Liberté et de la Démocratie

Tchad - Moussoro : Célébration de la 35ᵉ Journée de la Liberté et de la Démocratie

Tchad - Mao : Commémoration du 35ᵉ anniversaire de la Journée de la Liberté et de la Démocratie Tchad - Mao : Commémoration du 35ᵉ anniversaire de la Journée de la Liberté et de la Démocratie 01/12/2025

Populaires

Le Pont de la Refondation, un ouvrage majeur au cœur de N’Djamena

01/12/2025

N’Djamena : L’inauguration du troisième pont – Un souffle insuffisant pour une capitale toujours enclavée

01/12/2025

Tchad : Les Tirs de Joie – Une pratique coutumière mortelle face à l'impératif sécuritaire

01/12/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 28/11/2025 - NJ Ayuk, président exécutif de la Chambre africaine de l'énergie

Un plan d'action pour l'accès à l'énergie : autonomiser l'Afrique grâce à l'innovation et à l'investissement

Un plan d'action pour l'accès à l'énergie : autonomiser l'Afrique grâce à l'innovation et à l'investissement

Tchad : comment bâtir l’avenir quand les élèves étudient à même le sol ? Tchad : comment bâtir l’avenir quand les élèves étudient à même le sol ? 28/11/2025 - Barra Lutter

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter