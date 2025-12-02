Tchad : au Sila, d’importantes quantités d’armes saisies

À Goz-Beïda, chef-lieu de la province du Sila, une importante quantité d’armes de différents calibres, récupérées ces dernières semaines auprès de civils, a été présentée à la presse par les forces de défense et de sécurité.



Le délégué général du gouvernement dans la province, le général Sadick Siboro Dinga, a salué le professionnalisme des forces de défense et de sécurité, dont les opérations ont permis la saisie de plusieurs centaines d’armes. Il a également félicité la coopération des autorités locales et des chefs traditionnels, dont l’implication a contribué au succès de cette campagne de désarmement.



Réaffirmant l’engagement de l’État dans la lutte contre la circulation illégale des armes, le délégué général a rappelé que cette action vise à renforcer la sécurité des populations, et à préserver la paix dans la province du Sila.