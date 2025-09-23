Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

Tchad : au Sila, des armes de guerre présentées à la presse à Goz-Beïda


Alwihda Info | Par Béchir Ahmat - 23 Septembre 2025



Tchad : au Sila, des armes de guerre présentées à la presse à Goz-Beïda
Les forces de défense et de sécurité de la Zone 11 ont présenté un arsenal de 129 armes de tous calibres, lors d’une cérémonie officielle à Goz-Beïda. Cette présentation, qui marque le succès d’une opération de désarmement, s'est déroulée en présence des plus hautes autorités civiles et militaires.

La cérémonie a réuni une audience distinguée, comprenant le délégué général du gouvernement auprès de la province de Sila, le général de division Sadick Siboro Dinga, le secrétaire général de la province Ali M'bodou Djibrine, et le président du conseil provincial Mahamat Assouar.

Étaient également présents, le commandant de la Zone de défense et de sécurité n°11, de nombreux responsables administratifs, des officiers militaires, des leaders religieux, des chefs de canton et d’autres invités de marque.

Le délégué général du gouvernement a chaleureusement remercié les forces de défense et de sécurité pour leurs efforts inlassables dans le cadre de la mission de désarmement. Il a souligné l'importance de poursuivre ces actions, pour assurer une paix durable dans la province du Sila, une région stratégique pour la stabilité.


