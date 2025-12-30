Alwihda Info
TCHAD

Tchad : le nouveau DG de l’ITRAD entame une visite de prise de contact à N’Djamena


Alwihda Info | Par Nguessitta Djimtengaye William - 30 Décembre 2025



Nommé récemment à la tête de l’Institut Tchadien de Recherche Agronomique pour le Développement (ITRAD), Abdelkhadir Altijdjani Koiboro a effectué ce mardi une visite de terrain au Centre Sahélien (magasin PAM de Chargoua), et à la station de Gassi.

Cette tournée s’inscrit dans le cadre du suivi des activités de l’institution et vise à renforcer la dynamique de travail avec les structures techniques. Ce mardi matin, le nouveau directeur général de l’ITRAD a pris contact avec les responsables et agents techniques des différentes stations visitées.

Sur le terrain, Abdelkhadir Altijdjani Koiboro a déclaré que cette descente vise avant tout à s’enquérir des réalités quotidiennes, comprendre les défis auxquels font face les agents, évaluer les conditions de travail, ainsi que l’état des infrastructures et équipements. Selon lui, il était important, dès sa prise de fonction, de toucher du doigt la réalité pour mieux orienter l’action de la direction générale.

« Cette visite est une prise de contact qui nous permet de voir dans quelles conditions nos employés travaillent et quelles sont les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Cela nous permettra d’apporter une touche particulière et des réponses adaptées à leurs besoins », a-t-il expliqué.

Le directeur général a également rassuré le personnel quant à sa volonté de créer un cadre de travail plus performant et motivant. Il a insisté sur la nécessité de renforcer l’engagement, la discipline professionnelle et l’esprit d’équipe afin de faire de l’ITRAD une institution dynamique et efficace au service du développement agricole du Tchad.

Les agents rencontrés ont salué cette initiative qu’ils qualifient de « signe d’ouverture et d’écoute ». Ils ont exprimé leurs principales préoccupations liées notamment au manque de moyens logistiques, à l’insuffisance d’équipements et aux défis techniques rencontrés dans l’exécution de leurs missions.

Cette première visite marque ainsi le début d’une série d’actions que le nouveau directeur général entend mener pour redonner un nouveau souffle à l’ITRAD, et renforcer sa contribution au développement du secteur agricole national.


