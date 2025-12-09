Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : au Sila, la jeunesse U-Report au cœur de la campagne de vaccination


Alwihda Info | Par Béchir Ahmat - 9 Décembre 2025



Tchad : au Sila, la jeunesse U-Report au cœur de la campagne de vaccination
Dans la province de Sila, les jeunes U-Reporters jouent un rôle essentiel dans la campagne de vaccination contre la poliomyélite, la rougeole, la vitamine A et le déparasitage à l’albendazol.

Leur présence active, à travers toute la province, illustre un engagement remarquable au service du bien-être communautaire. Sur le terrain, les U-Reporters sont mobilisés dans les trois districts sanitaires : Goz-Beïda, Tissi et Abdi.

Chaque jour, de 7 h à 17 h, ils parcourent villages et quartiers, sous le soleil, pour sensibiliser les familles, accompagner la vaccination des enfants et collecter les données nécessaires au suivi de la campagne.

Bénévoles et motivés, ces jeunes n’attendent aucune récompense. Leur dévouement inspire, et de nouveaux volontaires rejoignent chaque jour U-Report pour faire entendre la voix de la jeunesse, et contribuer positivement à l’avenir de la province de Sila.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 08/12/2025

Tchad : Cohabitation Pacifique et Zakat au cœur d'une Journée de Sensibilisation à Baro

Tchad : Cohabitation Pacifique et Zakat au cœur d'une Journée de Sensibilisation à Baro

L’ADAC célèbre 20 ans de régulation aérienne et dévoile la vision stratégique « REACT » L’ADAC célèbre 20 ans de régulation aérienne et dévoile la vision stratégique « REACT » 08/12/2025

Populaires

CBLT : Adoption du rapport de recrutement et inquiétudes financières lors de la session extraordinaire

08/12/2025

Tchad - Salamat : 108 vélos distribués pour renforcer la santé de proximité

08/12/2025

Tchad - Ouaddaï : Le Ministre Délégué échange avec les Conseillers Municipaux d’Abéché

08/12/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 06/12/2025 - Barra Lutter

Abandon de Nourrissons : Au-delà de l'acte, la Question de l'Irresponsabilité Paternelle

Abandon de Nourrissons : Au-delà de l'acte, la Question de l'Irresponsabilité Paternelle

L'expansion en amont du Congo annonce une nouvelle ère pour l'avenir énergétique de l'Afrique centrale L'expansion en amont du Congo annonce une nouvelle ère pour l'avenir énergétique de l'Afrique centrale 04/12/2025 - AEC

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter