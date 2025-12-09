Tchad : au Sila, la jeunesse U-Report au cœur de la campagne de vaccination

Dans la province de Sila, les jeunes U-Reporters jouent un rôle essentiel dans la campagne de vaccination contre la poliomyélite, la rougeole, la vitamine A et le déparasitage à l’albendazol.



Leur présence active, à travers toute la province, illustre un engagement remarquable au service du bien-être communautaire. Sur le terrain, les U-Reporters sont mobilisés dans les trois districts sanitaires : Goz-Beïda, Tissi et Abdi.



Chaque jour, de 7 h à 17 h, ils parcourent villages et quartiers, sous le soleil, pour sensibiliser les familles, accompagner la vaccination des enfants et collecter les données nécessaires au suivi de la campagne.



Bénévoles et motivés, ces jeunes n’attendent aucune récompense. Leur dévouement inspire, et de nouveaux volontaires rejoignent chaque jour U-Report pour faire entendre la voix de la jeunesse, et contribuer positivement à l’avenir de la province de Sila.