Tchad : au Sila, la nouvelle déléguée de l'Education installé à Goz-Beïda

La nouvelle déléguée de l'Education nationale et de la Promotion civique a pris ses fonctions ce mercredi 27 novembre 2024, à Goz Beida, chef-lieu de la province du Sila.



C’est le secrétaire général de la province du Sila, Ali M'bodou Djibrine, qui a présidé la cérémonie d'installation, en présence de plusieurs invités et des responsables d’autres départements ministériels. A cette occasion, le délégué sortant, Baradine Tahir, a remercié les autorités de la province du Sila, et a demandé à ses proches collaborateurs de garder le même élan, pour aider la nouvelle déléguée.



Dans son discours d'installation, le secrétaire général de la province, Ali M'bodou Djibrine, a félicité du fond du cœur, la déléguée entrante. Il faut préciser que le défi reste à relever dans la province, en faveur de la scolarisation des filles et l’éducation des enfants.



Pour sa part, la déléguée entrante, Marioma Mahamat Abdelkerim, a adressés ses sincères remerciements aux plus hautes autorités du pays, avec à leur tête, le président de la République et le ministre de l'Education nationale et de la Promotion civique, pour la confiance placée en sa personne.



Par ailleurs, elle a demandé la contribution des uns et des autres pour atteindre son objectif. Marioma Mahamat Abdelkerim a été nommé par décret N°1492/PR/PNM/MENPC/2024 du 14 novembre 2024.