Tchad : au Sila, la population se mobilise pour aménager une route

Dans la province de Sila, département de Koukou Angarana, la population s’est mobilisée pour l'aménagement de l'axe Koukou-Goz Amir. Cela faisait longtemps que l’État n’a pas réagi face à cette situation des routes. La population a pris elle-même les choses en main.



Les travaux de cette opération consciencieuse se sont étalés sur un temps de 7h à 17h. Les habitants ont remblayé les routes en comblant les vides avec des cailloux et du sable afin de permettre un passage aéré des véhicules.



En tout début de la saison pluvieuse, la population du département de Koukou souffre. Cette mobilisation a retenu l’attention de plusieurs autorités locales et traditionnelles. Etaient présents, le préfet Abdoulaye Ismaël Zoulgane, le maire de la ville, les autorités traditionnelles et les partenaires opérant dans la zone des réfugiés. L’aménagement de cet axe qui bloquait les transports et la transaction entre ces deux localités comprend à peu près 7 Km.



Cette opération de ramassage et de remplissage de gravier et sable a permis à la population de vaquer normalement à ses occupations. Le préfet du département de Kimity lance un message et un vibrant appel à la population et au Gouvernement afin de venir en aide pour améliorer la situation de ces axes.



Mercredi dernier, le préfet, accompagné d'une forte délégation composée des autorités administratives, traditionnelles et militaires, a fait une visite d'inspection et de supervision des axes qui bloquent les transactions commerciales. Il a remercié infiniment la population et les humanitaires pour leur aide dans l'aménagement de ces axes.