Tchad : au Sila, le conseil islamique boucle une grande récitation coranique pour la paix

Le Conseil provincial des affaires islamiques du Sila a clôturé ce 29 avril la lecture de Saint Coran à Goz Beïda, en présence du maire de la ville Mahamat Boukhari et du sultan de Dar Sila, Sa Majesté Moustapha Seïd Brahim.



Tout au long de ce mois béni de Ramadan, la population de la ville de Goz Beïda a récité 80 fois le Saint Coran pour la paix, le vivre ensemble et la cohésion sociale.



Le président du Conseil provincial des affaires islamiques de Sila, Ahmat Boukhari Djaddi, a demandé à chaque citoyen de véhiculer le message de la paix.



Ahmat Boukhari Djaddi a exhorté la population à se respecter et à bien éduquer les enfants. Il a demandé aux musulmans de mettre l'accent sur l'enseignement coranique.