Tchad : célébration de la 18ᵉ édition du Réveillon des Armées dans la Zone de Défense n°2

L’événement s’est déroulé sous la présidence du délégué général du Gouvernement auprès de la province du Ouaddaï, le général Ismaël Yamouda Djorbo, en présence des autorités administratives et militaires, de responsables civils ainsi que des représentants de la société civile.



Prenant la parole à cette occasion, le général de division d’armée Hono Mour Ebé, commandant de la Zone de Défense n°2 et coordonnateur adjoint des Zones opérationnelles Est, a rendu un vibrant hommage au Maréchal du Tchad Mahamat Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l’État et chef suprême des Armées, saluant son engagement constant en faveur des forces de défense et de sécurité.



Le commandant de la Zone a également exprimé sa reconnaissance au chef d’état-major général des armées pour son soutien, tout en soulignant le dévouement et la vigilance permanente des forces de défense et de sécurité, mobilisées jour et nuit pour la préservation de la sécurité nationale, à l’intérieur comme à l’extérieur du pays.



Une minute de silence a été observée en mémoire des soldats tombés au champ d’honneur, notamment feu le Maréchal Idriss Déby Itno. Des prières ont ensuite été dites pour le repos de leurs âmes.



Évoquant le bilan sécuritaire de l’année 2025, le général Hono Mour Ebé a indiqué que celle-ci a été relativement moins mouvementée pour les forces relevant de la coordination des Zones opérationnelles Est, malgré une attaque par drone contre certaines positions militaires, ayant entraîné des pertes humaines. Il a qualifié cette attaque de lâche et grave, y voyant une conséquence directe du conflit soudanais aux frontières orientales du Tchad.



Face à ce contexte, il a exhorté les troupes à redoubler de vigilance, à renforcer la surveillance et à améliorer l’efficacité opérationnelle, tout en rassurant sur le moral élevé des forces, prêtes à relever tous les défis.



Le commandant de la Zone a salué l’appui financier et matériel du délégué général du Gouvernement auprès de la province du Ouaddaï, estimant que ce soutien a grandement contribué à l’accomplissement des missions des forces. Il a également félicité l’ensemble des officiers et du personnel militaire pour leur professionnalisme et leur engagement.