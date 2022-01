Tchad : "ceux qui pensent que le MPS est mort avec son fondateur se trompent"

Face à la foule, Abakar Rozy Teguil parlant au nom de son père Alhadj Rozi Teguil -homme d'affaires et l'un des premiers militants du MPS- souligne que la province du Bahr El Gazeel a démenti ceux qui ont tenu des propos déplacés. Pour lui, "la marré humaine parle d'elle-même".



Alhadj Rozi estime que l'avènement du CMT doit être considéré comme l'unique et la seule issue pour la consolidation des acquis démocratiques au Tchad.



Le secrétaire général 1er adjoint du MPS, Dago Yacoub, souligne que l'héritage légué par le Maréchal du Tchad Idriss Deby Itno va être conservé et poursuivi jalousement. "Ceux qui pensent que le MPS est mort avec son président-fondateur se trompent et nous allons redynamiser notre parti en vue de faire triompher les idéaux de feu Maréchal", indique-t-il.



Dago Yacoub se dit conscient de l'engagement et de la mobilisation des militants du Bahr El Gazel en faveur du parti. Le n°2 du MPS appelle à la mobilisation et à la vigilance face aux défis qui se portent à l"horizon.