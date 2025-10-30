Tchad : clôture de l’atelier national sur le Plan stratégique des hydrocarbures 2025-2030

Le secrétaire général du ministère du Pétrole, des Mines et de la Géologie, Ahmed Guette Gobaye, a présidé ce mardi, à l’hôtel Amitié, la cérémonie de clôture de l’atelier national de validation du Plan stratégique de développement du secteur des hydrocarbures 2025-2030.



Cet événement marque une étape majeure dans la construction d’un cadre énergétique fondé sur la transparence, la durabilité et la souveraineté nationale.



Dans son allocution, Ahmed Guette Gobaye a salué un tournant décisif pour l’avenir énergétique du pays soulignant que cette clôture symbolise la gravure du cœur stratégique qui guidera le secteur des hydrocarbures tchadien pour les cinq prochaines années.



Il s'explique que le nouveau Plan stratégique repose sur trois piliers fondamentaux : une gouvernance irréprochable, une transparence totale, et une durabilité environnementale. Il a souligné que ces axes constituent le socle du Pacte national pour le développement des hydrocarbures, destiné à garantir une exploitation responsable et équitable des ressources naturelles du Tchad.



Son objectif est de fixer à l’horizon 2030, incluent le maintien d’une production de 250 000 barils de pétrole brut par jour, l’atteinte de 60 000 barils de produits raffinés, l’augmentation du contenu local à plus de 70 %, ainsi que le renforcement des capacités nationales par le transfert de compétences et de technologies.



Le secrétaire général a exprimé sa gratitude envers le comité technique, les experts et les partenaires pour leur implication active, avant de déclarer clos les travaux, sous les applaudissements nourris des participants.