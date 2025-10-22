Tchad : clôture du Forum National des Organisations Féminines

Lancé le 21 octobre 2025 à N’Djamena, le Forum National des Organisations Féminines, pour la définition des stratégies à adopter afin d’influencer la paix au Tchad, a pris fin le 22 octobre 2025 dans un hôtel de la capitale.



Pendant deux jours, les femmes leaders et les organisations féminines ont échangé sur les stratégies à mettre en œuvre, et sur l’importance de la paix au Tchad. Ces journées de réflexion et de partage ont également permis d’aborder le Plan d’Action de la Résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies, et de formuler plusieurs recommandations en faveur du renforcement du rôle des femmes dans les processus de paix.



Prenant la parole au nom des 20 organisations féminines engagées dans la mise en œuvre du projet « Renforcement du leadership des organisations féminines et construction d’un mouvement fort pour la paix au Sahel », la vice-présidente de la Coalition des Femmes Tchadiennes Médiatrices pour la Paix Durable (CFTMPD), Naïma Moussa Abdel-Mouti, a salué la clôture de cette session de discussions, qui a réuni les organisations féminines autour d’une cause noble et urgente : la paix au Tchad, portée par des femmes unies et engagées.



Au cours de ces travaux intenses, les échanges ont mis en lumière des stratégies pertinentes, innovantes et courageuses, démontrant une fois de plus que les femmes sont non seulement porteuses de paix, mais aussi bâtisseuses d’un avenir plus juste et plus stable. Les organisations féminines réunies ont ainsi posé les bases d’un engagement collectif.



À travers les voix des participantes, les recommandations formulées et les pistes d’action identifiées, la vice-présidente de la CFTMPD a souligné que l’implication des femmes dans les processus de paix n’est pas une option, mais une nécessité. Mme Abdel-Mouti a également exprimé sa reconnaissance au ministère de la Femme, à ONU Femmes, à Oxfam, ainsi qu’à tous les partenaires pour leur accompagnement, leur confiance et leur appui constant.



Elle a félicité l’ensemble des femmes leaders et des responsables des organisations de la société civile pour leur engagement sans faille, les invitant à rester mobilisées : « Que chaque organisation, chaque actrice, chaque voix de femme soit un canal de paix, un ferment de dialogue et un levier d’influence », a-t-elle déclaré.