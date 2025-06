Tchad : concours international de compétences en langue chinoise « Pont vers le chinois »

L’ambassade de Chine au Tchad et l’Institut Confucius ont co-organisé, le 5 juin 2025, à l’occasion du 5ème anniversaire de l’Institut, la finale nationale tchadienne de la 24ème édition du concours international de compétences en langue chinoise, intitulé « Pont vers le chinois ».



Ce concours, qui a réuni neuf participants, vise à promouvoir l’apprentissage de la langue chinoise au Tchad, et à renforcer les liens d’amitié entre les deux pays frères.



Dans son allocution, Mahamat Barka, recteur de l’Académie de l’Ouest-N’Djamena, a salué le travail sérieux de l’Institut Confucius. Selon lui, en seulement cinq ans, l’Institut est devenu un pôle essentiel pour la promotion de la langue chinoise au Tchad.



Il a souligné que cette institution a ouvert de nouvelles perspectives à de nombreux étudiants, leur permettant d’acquérir des compétences linguistiques précieuses, et de s’ouvrir à une culture riche et millénaire. Il a rappelé que l’apprentissage d’une langue étrangère est une fenêtre sur le monde, un pont qui relie les peuples, les cultures et les civilisations.



Lors de cette finale, les candidats se sont illustrés à travers des prestations artistiques variées : danses traditionnelles chinoises, interprétations de chansons en mandarin et présentations orales en langue chinoise.