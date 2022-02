Tchad : décès d'Annely Chadelain, un artiste talentueux s'en va

Annely Chadelain est un artiste talentueux et créatif. Il est auteur, compositeur et interprète, explique Ndoubabé Gao. Le défunt artiste chantait en français, en ngambaye et en ningala. Il est guitariste, chanteur et chorégraphe.



Ndoubabé Gao dit avoir fait sa connaissance lors du premier lancement de l'album de Sembété Bao en 1999 au CCF. Il l'a fasciné par son talent sur scène. Raison pour laquelle il s'est intéressé à lui.



Annely Chadelain et Ndoubabé Gao ont produit un single sur la poliomyélite qu'ils ont vendu à l'OMS. Adnely Chadelain a produit son premier album titré "Droit de réponse". Ils ont aussi produit un titre relatif au film de Alkanto.



Bien avant que le défunt ne rejoigne Sembeté Bao, il avait déjà participé dans Bakary, l'album de premier tempérament en 1996 à Sarh. Il est un artiste complet. Il interprète les grands artistes comme Papa Wemba.



Le "Général", comme il était surnommé de son vivant, était apprécié de tous pour sa gentillesse.



Annely Chadelain sera inhumé ce 26 février dans son village natal. Les artistes de Moundou ont organisé un concert de veillée en hommage à ce grand artiste tchadien.