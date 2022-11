Tchad : des jeunes Transformateurs du Logone Occidental démissionnent et annoncent des actions

"À partir de ce jour, nous nous retirons de toutes les actions qui seront menées par le parti Les Transformateurs et démissionnons de ce violent parti", affirme Ndigmbayel Emmanuel.



Réagissant aux évènements meurtriers du 20 octobre 2022, les jeunes militants disent avoir agi par "ignorance" et présentent leurs condoléances à toutes les familles endeuillées. Ils s'engagent à oeuvrer pour la paix et la cohabitation pendant la transition, dans la justice, la paix et l'égalité.



Ndigmbayel Emmanuel annonce la création d'une association dans les jours qui suivent pour consolider la paix chèrement acquise afin de bâtir un Tchad nouveau. Il demande au chef de l'État de les "soutenir avec les moyens nécessaires afin de mener des actions de grande envergure en faveur de la paix".