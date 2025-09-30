Alwihda Info
TCHAD

Tchad : des jeunes filles reçoivent leurs attestations en perlerie du Centre de formation Euro-Kool de Sarh


Alwihda Info | Par Elwood Dk - 30 Septembre 2025



Douze jeunes filles, après plusieurs semaines d’apprentissage dans l’art de la perlerie, ont reçu leurs attestations de fin de formation le 29 septembre 2025.

La cérémonie s’est déroulée au Palais des Arts et de la Culture Ngarta de Sarh. Ces attestations ouvrent pour elles la voie vers une activité génératrice de revenues et une autonomie financière. La directrice du centre de formation Euro-Kool, Mme Kirata Eugénie Koulngar, a félicité les bénéficiaires pour leur engagement : « Vous êtes désormais prêtes à occuper une place dans le marché de l’artisanat grâce à vos compétences ».

La formatrice, Mme Audrey Koulngar, a pour sa part salué le courage et la créativité des participantes, soulignant qu’elles ont su transformer la formation en un moment d’échanges et de découverte. Présent à la cérémonie, le préfet du département de Bahr Koh, Oumar Ali Nanina, a encouragé les lauréates à aller de l’avant : « Grâce au savoir acquis, vous pouvez maintenant créer vos propres petites entreprises et contribuer au développement local ».

Au-delà de la remise des attestations, cette formation illustre une réalité : la perlerie n’est pas seulement un passe-temps, mais un véritable métier qui peut offrir une solution au chômage des jeunes. Certaines participantes, encore élèves en vacances, rêvent déjà de faire de cet art une activité durable. Pour elles, chaque perle n’est pas qu’un simple bijou, mais le symbole d’un avenir construit de leurs propres mains.


