Tchad : des syndicats du secteur de l’éducation maintiennent la grève malgré la suspension annoncée à N’Djamena

Le Collectif des Syndicats du Secteur de l’Éducation du Tchad (COSET) et la Plateforme des Syndicats du Secteur de l’Éducation du Tchad (PSSET), ont publié un communiqué conjoint le 1ᵉʳ novembre 2025, réaffirmant le maintien de la grève sur toute l’étendue du territoire national.



Les organisations syndicales précisent que la suspension du mouvement, annoncée par le Syndicat des Enseignants du Tchad (SET) provincial de N’Djamena, n’engage en rien les autres syndicats du secteur. Par conséquent, la grève demeure en vigueur jusqu’à la date d’évaluation fixée au 13 novembre 2025.



Dans leur communiqué, le COSET et la PSSET attirent l’attention du gouvernement sur l’urgence de trouver une issue à la crise qui paralyse depuis plusieurs semaines le système éducatif tchadien. Les syndicats dénoncent le manque de volonté politique et appellent les autorités à privilégier un dialogue sincère, inclusif et responsable avec l’ensemble des acteurs du secteur, plutôt qu’une approche sélective jugée contre-productive.



Les signataires rappellent leur engagement à défendre les droits matériels, moraux et professionnels des travailleurs de l’éducation, tout en réaffirmant leur disponibilité à participer à un dialogue constructif pour une sortie de crise durable. Le communiqué est signé par Allara Djimtibaye, porte-parole du Collectif et de la Plateforme des syndicats du secteur de l’éducation.