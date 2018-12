Tchad : détérioration de la situation humanitaire à Miski après un mois de siège

La situation humanitaire se détériore dans la localité de Miski, dans la sous-préfecture de Yebbibou, au Tibesti, après le blocus imposé par l’armée régulière qui a tenté infructueusement de reprendre la localité, selon des sources locales contactées par Alwihda Info.



L’armée s’est retirée à une soixante de kilomètres de Miski pour imposer un blocus sur l’axe menant vers la localité, selon une source militaire anonyme.



Le porte-parole du comité d’auto-défense de la localité de Miski, Molli Sougui décrit une situation humanitaire particulièrement alarmante et accuse l’armée d’avoir imposé un blocus total après qu’elle ait été défaite militairement dans sa tentative de reconquête de la ville. « Nous avons des blessés, une dizaine qui ne sont pas soignés comme il faut. Les enfants n’ont pas repris les cours. Il arrive que l’on contourne le blocus par des itinéraires compliqués, la population a d’énormes difficultés à se nourrir. Officiellement, les commerçants de Faya sont instruits de ne pas acheminer des vivres à Miski. La localité de Miski est sous siège depuis trois mois. Depuis une dizaine de jours, l’aviation ne bombarde plus. Mais elle n’a pas cessé de survoler la zone », affirme le porte-parole du comité d’auto-défense et sous-préfet démissionnaire de Yebbibou, Molli Sougui.



Par ailleurs, le comité d’auto-défense de Miski accuse le régime d’être à la fois oppresseur et prédateur en continuant de mener une opération punitive contre la population civile de Miski. Le porte-parole du comité d’auto-défense, Molli Sougui lance un appel à la communauté internationale "d’accentuer la pression sur le régime du président Idriss Deby afin qu'il cesse de martyriser sa population". Il se dit à la fois "sidéré du mutisme de la communauté internationale sur ce massacre à huis clos."