Tchad : différend entre la Ligue de football du Lac Wey et la Ligue provinciale du Logone Occidental

La Ligue départementale du Lac Wey revendique la gestion de la compétition, conformément à ses prérogatives établies, tandis que la Ligue provinciale tente d’imposer des directives qui remettent en question l'autorité de la Ligue départementale.



Ce conflit a des répercussions significatives sur les clubs et les joueurs, qui se trouvent dans l'incertitude, quant au début de la saison et attendent avec impatience une résolution rapide de cette situation.



La Fédération Tchadienne de Football Association (FTFA) qui aurait été saisie pour arbitrer cette situation, semble faire face à des hésitations dans sa décision, en raison des pressions exercées par la Ligue provinciale.



Il est important qu’une résolution équitable et transparente de ce différend soit faite pour le bon déroulement des activités sportives dans la province du Logone Occidental.