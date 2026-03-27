Tchad : distribution de kits alimentaires aux personnes vulnérables dans le 9ᵉ arrondissement de N’Djamena

La cérémonie s’est déroulée en présence des maires concernés, des responsables communaux, du délégué du ministère de l’Action sociale de N’Djamena, ainsi que des cadres du ministère.



Au cours de son allocution, la ministre de l’Action sociale, de la Solidarité et des Affaires humanitaires a réaffirmé que cette initiative s’inscrit dans la continuité des actions déjà menées dans plusieurs communes. Elle a souligné qu’elle contribue à redonner espoir aux ménages les plus fragilisés. S’adressant aux bénéficiaires, elle a relayé la vision du président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno, axée sur la construction d’un État solidaire et inclusif.



Dans un contexte marqué par des défis économiques, climatiques et humanitaires persistants, la ministre a indiqué que le gouvernement réaffirme sa volonté d’agir concrètement en faveur des couches les plus vulnérables, notamment les personnes du troisième âge, les veuves et les personnes vivant avec un handicap.



Elle a insisté sur le fait que cette opération de distribution de kits alimentaires et non alimentaires, déployée dans plusieurs localités du pays, s’inscrit dans le cadre du plan d’action 2026-2030. Elle vise à apporter une assistance immédiate, digne et ciblée aux populations exposées, tout en traduisant la présence effective de l’État aux côtés des citoyens. Elle repose également sur un processus de ciblage transparent, impliquant les acteurs communautaires.