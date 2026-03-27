Tchad : distribution de kits alimentaires aux personnes vulnérables dans le 9ᵉ arrondissement de N’Djamena

La cérémonie s’est déroulée en présence des maires concernés, des responsables communaux, du délégué du ministère de l’Action sociale de N’Djamena, ainsi que des cadres du ministère.
Au cours de son allocution, la ministre de l’Action sociale, de la Solidarité et des Affaires humanitaires a réaffirmé que cette initiative s’inscrit dans la continuité des actions déjà menées dans plusieurs communes. Elle a souligné qu’elle contribue à redonner espoir aux ménages les plus fragilisés. S’adressant aux bénéficiaires, elle a relayé la vision du président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno, axée sur la construction d’un État solidaire et inclusif.
Dans un contexte marqué par des défis économiques, climatiques et humanitaires persistants, la ministre a indiqué que le gouvernement réaffirme sa volonté d’agir concrètement en faveur des couches les plus vulnérables, notamment les personnes du troisième âge, les veuves et les personnes vivant avec un handicap.
Elle a insisté sur le fait que cette opération de distribution de kits alimentaires et non alimentaires, déployée dans plusieurs localités du pays, s’inscrit dans le cadre du plan d’action 2026-2030. Elle vise à apporter une assistance immédiate, digne et ciblée aux populations exposées, tout en traduisant la présence effective de l’État aux côtés des citoyens. Elle repose également sur un processus de ciblage transparent, impliquant les acteurs communautaires.
Au cours de son allocution, la ministre de l’Action sociale, de la Solidarité et des Affaires humanitaires a réaffirmé que cette initiative s’inscrit dans la continuité des actions déjà menées dans plusieurs communes. Elle a souligné qu’elle contribue à redonner espoir aux ménages les plus fragilisés. S’adressant aux bénéficiaires, elle a relayé la vision du président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno, axée sur la construction d’un État solidaire et inclusif.
Dans un contexte marqué par des défis économiques, climatiques et humanitaires persistants, la ministre a indiqué que le gouvernement réaffirme sa volonté d’agir concrètement en faveur des couches les plus vulnérables, notamment les personnes du troisième âge, les veuves et les personnes vivant avec un handicap.
Elle a insisté sur le fait que cette opération de distribution de kits alimentaires et non alimentaires, déployée dans plusieurs localités du pays, s’inscrit dans le cadre du plan d’action 2026-2030. Elle vise à apporter une assistance immédiate, digne et ciblée aux populations exposées, tout en traduisant la présence effective de l’État aux côtés des citoyens. Elle repose également sur un processus de ciblage transparent, impliquant les acteurs communautaires.
La ministre a précisé qu’à travers ces actions, le gouvernement réitère son engagement à ne laisser aucun citoyen de côté et à promouvoir une solidarité active, porteuse d’espoir et de réconfort pour les bénéficiaires. Cette initiative constitue une première étape et sera suivie d’autres actions, en coordination avec les communes, en vue de favoriser une autonomisation progressive des ménages.
Prenant la parole, le maire du 9ᵉ arrondissement, Djimtogbaye Rohom Appolin, a exprimé sa gratitude au ministère de l’Action sociale pour son soutien constant aux personnes vulnérables. Il a rappelé que ce type d’actions n’est pas une première, évoquant notamment une opération similaire organisée en novembre dernier.
Il a souligné que ces initiatives, qui se répètent dans le temps, traduisent l’engagement du chef de l’État depuis son accession à la magistrature suprême. « Aujourd’hui, nous participons à un exercice de solidarité en faveur de nos concitoyens les plus démunis », a-t-il conclu.
Prenant la parole, le maire du 9ᵉ arrondissement, Djimtogbaye Rohom Appolin, a exprimé sa gratitude au ministère de l’Action sociale pour son soutien constant aux personnes vulnérables. Il a rappelé que ce type d’actions n’est pas une première, évoquant notamment une opération similaire organisée en novembre dernier.
Il a souligné que ces initiatives, qui se répètent dans le temps, traduisent l’engagement du chef de l’État depuis son accession à la magistrature suprême. « Aujourd’hui, nous participons à un exercice de solidarité en faveur de nos concitoyens les plus démunis », a-t-il conclu.